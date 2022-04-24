特首選舉｜黎棟國讚李家超具管理經驗　沒任何一面較文官遜色

香港特首選舉將於5月8日舉行，李家超成特首選舉唯一候選人。立法會議員、前保安局長黎棟國今日（24日）表示，李家超沒有任何一面較文官遜色，在警隊曾管理超過三萬人，讚賞對方沒有任何一面較文官遜色。



立法會議員、前保安局長黎棟國認為，李家超沒有任何一面較文官遜色。（資料圖片）

李家超上任政務司時已被指「武官當道」，黎棟國在商台《政好星期天》表示，官員不應有文武之分，認為李在警隊有全面經驗，擔任警務處副處長時曾管理逾三萬人，看不到其較文官遜色，認為特首是有能者居之。

黎曾與李家超共事五年，又稱看不到其「沙塵」一面，但稱其另有一個花名「葉問」，解釋指因應其工作表現而改，皆因每份政策文件放到他檯頭，每一頁均會睇，如有問題「每一頁都問」，認為反映工作態度認真及仔細。他認為，作為政策構思者及執行者，要了解政策目的、如何執行等，否則出現誤解會令政策走樣。

全國政協委員、前警務處長鄧竟成希望盡快與內地通關、可以出外旅遊，令商業、航運重新有序恢復。（資料圖片／黃永俊攝）

倡新政府著重傳遞準確資訊

對於新特首期望，全國政協委員、前警務處長鄧竟成在同一節目表示，市民每日接觸大量資訊，政府必須把重要信息清晰向市民交代，否則會引起混亂。他亦希望盡快與內地通關、可以出外旅遊，令商業、航運重新有序恢復。

黎棟國亦認為，目前最逼切是有序恢復正常生活、打敗疫情，雖然政府透過記者會、電視台及電台發放抗疫資訊，但認為仍不足夠。他以政府向長者派快測包為例，有機構初期要求付費入會才能領取，後來政府澄清只需證明是60歲或以上長者便能領取，故認為當局在構思政策時要確保供應穩定及過程順利，一旦出現問題更要立即處理，才能令市民看到政府貼地一面。

建議設立全民國家安全教育專員

此外，每年4月15日定為全民國家安全教育日，鄧竟成認為政府應加強宣傳，令市民理解簡單如食物、食水、男女平等、人口年齡老化等均與國家安全穩定有關。他稱，年輕一代要從學校灌輸，令他們知道自己應有責任；對於有市民因為國安法而移民，希望他們明白每個國家或地區均有相關要求。

黎亦指，早前向李家超建議設立全民國家安全教育專員，負責研究、制定、督導政府開展及執行國家安全教育及推廣，才能有效率締造安全環境，外商亦會來港投資。