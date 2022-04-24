「金鎗六十」衛冕富衛保險冠軍賽　成本港贏最多頭馬及「獎金王」

今午（4月24日）沙田馬場上演3場國際一級賽，其中總獎金高達2000萬港元的冠軍一哩賽，馬王「金鎗六十」輕鬆蟬聯，成為香港賽馬史上在港贏頭馬和贏得最多獎金的馬匹。



成港贏頭馬最多和「獎金王」

在該場1600米賽事，由呂健威訓練的「金鎗六十」，自第二檔出閘後，早段留居第四位，而香港打吡大賽亞軍「加州星球」則領放競跑。在轉入直路彎時，何澤堯催策「金鎗六十」發力上前，在二百米處率先透出，並且愈跑愈有，「金鎗六十」最終以兩個馬位之先，擊敗「加州星球」成功衛冕，而「勁搏」則跑入第三名。

六歲的「金鎗六十」，今仗造出的時間為1分32.81秒，此賽駒自2019年3月起在港出賽，現時已贏得21場勝仗，刷新香港賽駒的頭馬紀錄。這匹星級賽駒今仗贏得獎金11,400,000港元，令其累積獎金高達113,400,600元，超越前香港馬王「美麗傳承」所保持的紀錄106,233,750元，一躍成為香港歷來累積最多獎金的賽駒，再創歷史。

馬主練馬師望能出戰日本賽事

賽後「金鎗六十」馬主陳家樑說：「我十分開心，『金鎗六十』自我挑戰成功，在港累積第21場頭馬，取得自我突破，我們十分開心。日本中央競馬會邀請『金鎗六十』前往日本出戰六月的日本安田紀念賽，我們都有報名，如果疫情保持穩定，該駒會遠征日本，我也會飛去日本為愛駒打氣，當然一切要看疫情發展而決定。」

練馬師呂健威在賽後表示：「很開心『「金鎗六十」能夠打破兩項香港賽馬紀錄，因為很難才找得到這匹好馬。我要多看馬匹的狀況，兩日後才決定是否安排牠於六月出戰日本的安田紀念賽。最大擔憂是當地的檢疫安排，以及馬匹遠征時要舟車勞動。」