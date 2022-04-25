疫情・最新︱保就業2022詳情下午公布　復課學校今增至逾500間

第五波疫情逐步緩和，本港昨（24日）新增429宗確診個案，是自2月6日以來，首次跌穿500宗水平，另再多13人死亡。本港過去一周有299間學校已復課，累計12間學校呈報陽性個案，包括8名學生及7名教師共15人。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，復活節長假期後本港疫情未見大反彈，但今日起會有逾500間學校復課，要盡量減低校園傳播風險。



昨日疫情報道總覽：

【10:10】政府將於5月1日起容許非香港居民入境，同時放寬航班熔斷機制及旅客檢測待行安排。旅遊界立法會議員姚柏良表示，放寬安排有助商務客來港處理業務，對酒店及航空業有幫助。廠商會會長史立德認為，嚴格入境限制影響與國際接軌，建議以「先行先試」方式，先與澳門或外國通關。他引述專家指本港社區已有保護屏障，認為入境限制有條件進一步放寬，建議本港應創造一個具香港特色的動態清零。

【09:35】香港內科醫學院指60歲以上未打針確診長者，死亡風險較已打兩針高21倍。香港內科醫學院院長李錦滔表示，無打針的長者染疫後肺部或受損，要入住深切治療部，甚至要靠呼吸機或接受高濃度氧氣治療，康復後亦有機會因呼吸困難而再入院，同時要面對長新冠後遺症：「Omicron不是流感，不是隨便感染都無事。」

【09:00】勞工及福利局局長羅致光及政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今日下午二時將就「2022保就業」計劃推行詳情舉行記者會，計劃代理人羅兵咸永道會計師事務所合夥人代表亦會出席。

【08:00】Omicron襲港觸發第五波疫情，確診數字一度幾何級飊升，醫療系統瀕臨崩潰，醫院管理局二月中推出醫療查詢熱線，解答確診者的疑難，高峰期開設逾180條熱線，截止上周三（20日），共合處理逾6.7萬宗查詢個案。

有參與計劃的職業治療師表示，猶如「雜牌軍」的團隊，卻能讓來自不同專業的同事施展渾身解數協助確診者，最深刻是有患抑鬱症的媽媽，染疫逾一周仍未痊癒，被丈夫責怪無法照顧孩子而萌生自殺的念頭，同事反覆致電該病人開導她，才將她從死亡邊緣救回。

疫情高峰期時，熱線中心不勝負荷，市民致電多時仍未能駁通，惹起不少怨言，更有病人以粗言穢語責難職員和義工，惟有即將畢業的準護士卻無懼挑戰，從病人一連串的怨言中，找出其訴求，成功「拆彈」，成為他畢業後應對病人的秘訣。

【07:18】沙田水泉澳邨樂泉樓解封，圍封期間，1,847人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月24日，水泉澳邨樂泉樓封區檢測▼



【07:00】俄烏戰爭持續引發連鎖效應，加上新冠病毒疫情，長期不穩定的供應鏈再遭到打擊，衝擊本港物價已節節上升，「開門七件事」之一的食用油，首季已悄悄加價一成，有超市更是本月突加6.7%至9.2%，有糧油入口商預期全年最多增兩成。

烏克蘭為農業出口大國，業界憂慮戰爭將導致全球食材價格再度飈升，加上在美國加息的陰影籠罩下，食肆不排除下半年加價逾一成。惟有酒樓不願將成本轉嫁至食客，估計將損失約5%利潤。

▼「流動方艙」進入安老院▼



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▼4月22日 記者直擊本地遊復辦▼



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▼旺角人流變化 2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼



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▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼



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▼4月22日 DSE文憑試開考▼

