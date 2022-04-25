疫情・最新︱疫情呈回落趨勢　復課學校今增至逾500間需監察

第五波疫情逐步緩和，本港昨（24日）新增429宗確診個案，是自2月6日以來，首次跌穿500宗水平，另再多13人死亡。本港過去一周有299間學校已復課，累計12間學校呈報陽性個案，包括8名學生及7名教師共15人。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，復活節長假期後本港疫情未見大反彈，但今日起會有逾500間學校復課，要盡量減低校園傳播風險。



昨日疫情報道總覽：

▼4月24日，水泉澳邨樂泉樓封區檢測▼



【07:00】俄烏戰爭持續引發連鎖效應，加上新冠病毒疫情，長期不穩定的供應鏈再遭到打擊，衝擊本港物價已節節上升，「開門七件事」之一的食用油，首季已悄悄加價一成，有超市更是本月突加6.7%至9.2%，有糧油入口商預期全年最多增兩成。

烏克蘭為農業出口大國，業界憂慮戰爭將導致全球食材價格再度飈升，加上在美國加息的陰影籠罩下，食肆不排除下半年加價逾一成。惟有酒樓不願將成本轉嫁至食客，估計將損失約5%利潤。

▼「流動方艙」進入安老院▼



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▼4月22日 記者直擊本地遊復辦▼



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▼旺角人流變化 2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼



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▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼



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▼4月22日 DSE文憑試開考▼

