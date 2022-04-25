疫情・最新︱2022保就業計劃4.29開始申請　最快5月初發首批資助

第五波疫情逐步緩和，本港確診個案自2月6日以來首次跌穿500宗水平，另再多13人死亡。不過，疫情下百業受挫，僱主及打工仔也需支援，勞工及福利局局長羅致光及政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今午（25日）公布「2022保就業」計劃詳情，計劃4月29日開始接受申請，申請期為兩星期至5月13日，首批資助最快5月初發放。



2022年保就業計劃網站今日下午開始運作

昨日疫情報道總覽：

【14:47】何珮玲指，目標是將2022保就業計劃的行政費用壓至低於2%。

【14:35】僱主工資補貼會分四期發放：

第一期：2022年5月補貼的100%

第二期：2022年6月補貼的100%

第三期：2022年7月補貼的70%

第四期：2022年7月補貼餘下30%再扣除退回補貼和罰款後（如有）的餘下金額

【14:30】自僱人士亦可申請2022保就業計劃，獲一筆過$8000補貼，但申請人必須於2021年12月31日之前已開設「自僱人士強積金戶口」，且在申請2022保就業計劃當日仍未取消有關戶口。

【14:26】何珮玲指若任何僱主未能履行承諾，包括聘請人數低於申領補貼時的填報人數，除須退回相關工資補貼，亦須額外繳交補貼額的10%作罰款。

【14:16】政策創新與統籌辦事處總監何珮玲指，2022保就業計劃的工資補貼月份為今年5至7月，企業若在受限名單，最多只可為100名合資格僱員申請。

【14:08】申請者須以公司/法團/機構/個人僱主身份提出申請，並符合4個條件，包括：不是「剔除名單」列明的僱主；2021年12月31日或之前已參與MPF計劃；沒有牽涉清盤程序或處於不活動狀態；及2022年5月10日或之前已繳清「2020保就業」計劃的退款或罰款。

【14:02】勞工及福利局局長羅致光料下月公布的失業率會上升、即高於5%，但如疫情受控，相信失業高峰期已過。羅又指，「2022保就業」計劃作出多項優化，將惠及160萬名僱員及14萬名自僱人士，連同應急款額，總額為430億港元。

【13:30】疫情持續，面對較高風險染疫的長者，日常起居生活及社交均受到影響，容易因長時間留家而產生孤單及疏離感。香港教育大學亞洲及政策研究學系進行一項介入研究，為122名低收入的獨居長者安排合共8節、每節30分鐘的活動，當中涵蓋靜觀、積極行為介入及電話支援。約一個月後，研究團隊發現適當的干預能有效減低長者的孤獨及心理壓力，亦改善了長者的生活滿意度、心理健康及睡眠質素。

【12:58】因應污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向以下地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

九龍城區 — 天鑄、欣圖軒、御龍居、賀龍居、嘉輝臺、永安臺、金百利大廈、欣榮花園、帝庭豪園、海悅豪庭、傲雲峰、嘉景花園、天寰、啟德1號（I）、啟德1號（II）、煥然壹居、嘉匯、龍譽、啟朗苑及德朗邨

深水埗區 — 美孚新邨第一、二及七期

西貢區 — 坑口村、東港城、樂頤居、和明苑、明德邨、煜明苑及顯明苑

如使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽快速抗原測試

▼4月25日青少年抗疫連線發起「中央援港- 童心抗疫YouAndMe」行動▼



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【11:33】港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日表示，目前對抵港人士的檢測和檢疫安排恰當，建議政府可考慮進一步放寬，甚至取消航班熔斷機制，除非出現新變種病毒，否則禁飛意義不大。

【10:10】政府將於5月1日起容許非香港居民入境，同時放寬航班熔斷機制及旅客檢測待行安排。旅遊界立法會議員姚柏良表示，放寬安排有助商務客來港處理業務，對酒店及航空業有幫助。廠商會會長史立德認為，嚴格入境限制影響與國際接軌，建議以「先行先試」方式，先與澳門或外國通關。他引述專家指本港社區已有保護屏障，認為入境限制有條件進一步放寬，建議本港應創造一個具香港特色的動態清零。

【09:35】香港內科醫學院指60歲以上未打針確診長者，死亡風險較已打兩針高21倍。香港內科醫學院院長李錦滔表示，無打針的長者染疫後肺部或受損，要入住深切治療部，甚至要靠呼吸機或接受高濃度氧氣治療，康復後亦有機會因呼吸困難而再入院，同時要面對長新冠後遺症：「Omicron不是流感，不是隨便感染都無事。」

【09:00】勞工及福利局局長羅致光及政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今日下午二時將就「2022保就業」計劃推行詳情舉行記者會，計劃代理人羅兵咸永道會計師事務所合夥人代表亦會出席。

【08:00】Omicron襲港觸發第五波疫情，確診數字一度幾何級飊升，醫療系統瀕臨崩潰，醫院管理局二月中推出醫療查詢熱線，解答確診者的疑難，高峰期開設逾180條熱線，截止上周三（20日），共合處理逾6.7萬宗查詢個案。

有參與計劃的職業治療師表示，猶如「雜牌軍」的團隊，卻能讓來自不同專業的同事施展渾身解數協助確診者，最深刻是有患抑鬱症的媽媽，染疫逾一周仍未痊癒，被丈夫責怪無法照顧孩子而萌生自殺的念頭，同事反覆致電該病人開導她，才將她從死亡邊緣救回。

疫情高峰期時，熱線中心不勝負荷，市民致電多時仍未能駁通，惹起不少怨言，更有病人以粗言穢語責難職員和義工，惟有即將畢業的準護士卻無懼挑戰，從病人一連串的怨言中，找出其訴求，成功「拆彈」，成為他畢業後應對病人的秘訣。

【07:18】沙田水泉澳邨樂泉樓解封，圍封期間，1,847人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月24日，水泉澳邨樂泉樓封區檢測▼



【07:00】俄烏戰爭持續引發連鎖效應，加上新冠病毒疫情，長期不穩定的供應鏈再遭到打擊，衝擊本港物價已節節上升，「開門七件事」之一的食用油，首季已悄悄加價一成，有超市更是本月突加6.7%至9.2%，有糧油入口商預期全年最多增兩成。

烏克蘭為農業出口大國，業界憂慮戰爭將導致全球食材價格再度飈升，加上在美國加息的陰影籠罩下，食肆不排除下半年加價逾一成。惟有酒樓不願將成本轉嫁至食客，估計將損失約5%利潤。

▼「流動方艙」進入安老院▼



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▼4月22日 記者直擊本地遊復辦▼



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▼旺角人流變化 2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼



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▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼



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▼4月22日 DSE文憑試開考▼

