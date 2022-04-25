封區｜沙田廣源邨廣柏樓圍封強檢　目標明日中午12時解封

政府今午（25日）3時起圍封沙田廣源邨廣柏樓，在內的人士需進行強制檢測，目標在明日（26日）中午約12時完成行動。政府發言人解釋，有關圍封行動為政府審視過一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，經風險評估後決定作出行動。



▼4月24日，水泉澳邨樂泉樓封區檢測▼



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政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚十時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。

政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。「受限區域」內，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

政府今午（25日）3時起圍封沙田廣源邨廣柏樓。（政府新聞網）

政府補充，除指明人士外，任何於2022年4月19日至4月25日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，4月27日或之前接受強制檢測，由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

因近日有DSE考試，政府稱考生或考務人員須在「相關宣告」撤銷前離開「受限區域」前往試場，可向「受限區域」内訂明人員提出要求。訂明人員需核實考生或考務人員的檢測結果，並記錄考生或考務人員相關資料後，才能讓考生或考務人員離開「受限區域」。為保障所有考生及考務人員的安全，考評局只會容許持陰性檢測結果的考生及考務人員進入試場。

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