八旬婦心悸入院不治　兩度被拒進行電腦掃描 專家證人指不合理

83歲老婦於2017年尾，因氣促及心悸等問題求醫，入院治療11天後死亡，死因研訊今（25日）續。負責驗屍的醫生指死者是因左邊小腿有深靜脈血栓引起的血塊，堵塞了肺動脈主幹的分叉處，引致肺動脈血管栓塞致死。另心臟科專家醫生批評，在兩名主診醫生均懷疑死者有肺部栓塞的情況下，放射科仍兩度拒絕為死者進行緊急電腦掃描屬不合理，對死者的診治、治療均造成拖延。



死者周馨馨於2017年12月17日，因氣促及心悸入院檢查，住院11天後，於2017年12月27日在東區醫院證實死亡，終年83歲。

時任東區醫院臨床病理部副顧問醫生黃穎卓，引述解剖報告指，死者左邊小腿有深靜脈血栓，因而形成的血塊對血管造成堵塞，該血塊之後經靜脈到達心臟，之後再到達肺動脈主幹的分叉處，引發肺動脈血管栓塞致死。黃另指死者入院初時已表示感到氣促及心跳加快，估計當時可能已有些較細小的血塊造成堵塞，影響到一些較細小的血管分支。

時任東區醫院臨床病理部副顧問醫生黃穎卓指，死者因血塊堵塞肺動脈主幹的分叉處，引致肺動脈血管栓塞致死。(劉安琪攝)

專家證人指 醫生診症時若現無法解釋的氣促或胸痛 要進行診斷檢查

葛量洪醫院心臟科顧問醫生范瑜茵以專家證人作供，她指出肺動脈血管栓塞的病徵並非十分明確，有患者同時出現許多病徵，亦有患者完全沒有病徵。而處理肺動脈栓塞最重要的是在適當的時候給予適當的治療，故醫生診症時應保持高度懷疑，若發現無法解釋的氣促或胸痛等症狀，要進行診斷檢查，如電腦掃描等。如果醫生認為患者確診可能性屬中度至高度，可以先為患者處方溶血劑，以阻止其病情進一步惡化。

對於死者自入院以來，雖然一直接受聞氧治療，其血液含氧量一直維持在只有93%，之後停止聞氧更是跌至89% 含氧量。涉案兩名專科醫生因而先後懷疑死者痛肺部栓塞，要求為其進行緊急電腦掃描，范認為兩人的推測均合適且有道理。惟放射科醫生兩度拒絕緊急掃描則並不合理，范推測這是基於放射科認為，其工作量經常受沒有必要的轉介病人影響。對此，范認為專科醫生及放射科醫生應加強溝通，作決定時應該考慮前線醫生的洞察，決策權亦應開放予兩名專科醫生。

案件編號：CCDI-477/2018