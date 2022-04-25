畢馬威調查︰逾三成企業高層去年轉工獲加薪20%　花紅貼近疫情前

本港疫情雖未完全退卻，但企業高層的就業市場氣氛已搶先變得活躍，畢馬威中國今日（25日）發表《2022年香港高管人員薪酬展望》，受訪者普遍對未來薪酬及花紅前景樂觀。不同行業高層均預料香港未來將繼續增聘員工，主要以銷售、金融及創新科技為主。報告亦發現，有近三成受訪者表示2021年曾轉工，當中有36%轉工後薪金加幅逾兩成；有七成受訪者指獲發花紅，其中一半人士獲多於一個月的花紅，整體已貼近疫情前水平。



畢馬威中國25日發表的《2022年香港高管人員薪酬展望》顯示，橫跨各個行業，794名受訪者中35%受訪者預期今年在香港營運的員工人數將增加。﹙路透社﹚

27%企業高層指去年曾轉工

調查發現，整體就業氣氛較往年好，有別於過去兩年受疫情及經濟活動減少拖累的情況。今年有受訪者表示，有27%表示曾在2021年轉工，相對2020年的比列為18%，比例有明顯上升。助理經理或以下級別人員轉工情況更普遍，比例達44%，遠高於2020年時的12%，甚至高於2019年爆發疫情前的34%。在去年曾轉工的受訪者中，約36%表示人工加幅逾兩成，另有19%加薪三成以上。

畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信 (Murray Sarelius) 指，是在本年初進行是次調查，受訪的企業高層回應，反映對市場展望非常樂觀；雖然香港短期內仍會受到第五波疫情影響，但他相信近日宣布放寬的社交距離措施，將帶動樂觀情緒，回復至與調查結果一致的水平。

畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信 (Murray Sarelius)認為，社交措施放寬後可帶動市場樂觀情緒，各高管人員對市場展望非常樂觀。（畢馬威提供）

5成受訪者指獲發逾一個月人工花紅 平均花紅升至2.21個月

另外，調查亦顯示有接近七成受訪者去年獲發花紅，50%受訪者表示獲發多於一個月人工的花紅，平均花紅水平由2020年的1.83個月提升至2021年的 2.21 個月，整體水平已貼近至疫情前近2.23個月。

畢馬威中國估計2022年就業招聘競爭情況將維持激烈，僱主將積極增聘人手，有一半受訪者預料來年轉工後可獲兩成或以上薪金加幅，高於往年同期水平。

▼4月21日 戲院重開即吸引觀眾入場▼



+ 2

畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝解釋，基於僱主需求增加及僱員預期有所提升，市場將誘發僱主以另類方式挽留人才及招聘。她續說，銷售、前線業務人員及客戶關係等相關的職位仍然是來年招聘重點，其次是營運和資訊科技行業。

畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝認為，銷售、前線業務人員及客戶關係等相關的職位仍然是來年招聘重點。（畢馬威提供）

調查又反映有近七成受訪者願意移居至大灣區工作，基於較佳的發展前景及交通便利等因素。而創新科技、金融服務及專業服務連續第四年被受訪者視為最具潛力於粵港澳大灣區創造新職位的行業。

▼4月21日 旺角人流明顯回升▼

