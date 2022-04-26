疫情．最新｜三區屋苑污水檢測呈陽性　包括李家超豪宅住所帝庭園

第五波疫情穩步向下，連續三日確診個案低於500宗，今日（26日）新增347宗確診，為今年2月6日以來單日新低，而過去24小時多7宗病人離世呈報，其中1人於4月24日離世。



行政長官林鄭月娥今早在行政會議前表示，疫情回落勢頭良好，整體穩控疫情呈正面，但她強調「一長一幼」疫苗接種率不理想，長者只有74%打了首針，兒童則僅66%，兩個群組約40萬人未打針。



截至昨日，有600多間學校已恢復面授課，而DSE中學文憑試四大主科之一的中文科今日開考，料仍有約20名考生竹篙灣社區隔離設施應試。至於政府昨公布的「保就業計劃2022」，本周五（29日）起接受申請，為期兩周至5月12日，首批資助最快5月初發放。



可以處方新冠口服藥物的私家醫生名單：www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

昨日疫情報道總覽：

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【21:10】環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊進行的污水檢測，發現油尖旺區、北區及葵青區三個範圍屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。上榜大廈中，包括有特首選舉唯一候選人、前政務司司長李家超居住的何文田京士柏豪宅帝庭園全個屋苑。

當區的民政事務處將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及範圍包括：

油尖旺區 — 君頤峰及帝庭園

北區 — 御皇庭、顯峯、御景峰、上水中心、順欣花園、上水名都、奕翠園、帝庭軒、皇府山、美景新邨、海聯廣場、粉嶺名都、粉嶺中心、御庭軒、逸峯、新都廣場、綠悠軒及龍豐花園

葵青區 — 新葵芳花園、葵芳閣、葵涌廣場，盛芳街、石蔭路及青山公路葵涌段402號至482號附近一帶住宅

▼4月26日，屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封檢測▼



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【19:53】本港早前引入兩款新冠口服藥，港府今（26日）公布，獲提供兩款新冠口服藥的私家醫生名單，已上載至同心抗疫專題網站。



翻查名單所見，目前共有212名私家醫生已登記及領取藥物，分布港九及新界，可向合適的新冠病人處方相關藥物。政府發言人指，處方兩款新冠口服藥時，必須遵守醫管局的療程指引，不可向病人就藥物收取任何費用。

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



【16:59】第五波疫情持續，港府今日（26日）表示，經審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況及其他環境因素等，通過風險評估，決定下午4時半起，圍封屯門蝴蝶邨蝶心樓進行強制檢測，目標在明日上午10時完成行動。

【16:56】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，首批約190劑阿斯利康（AstraZeneca）抗體藥已抵港，但他強調抗體藥不可以取代打疫苗，醫管局會揀選處方給免疫力低病人，暫先安排給接受幹細胞移植病人。

【16:52】其中一間最新呈報有一名學生陽性的學校，日前亦有2名學陽性，但兩人自1月底已無返校，張竹君稱三人無接觸，相信分別確診是偶然性。

【16:42】對於日前有尼泊爾抵港人士在第12日於社區檢測中心驗出陽性，張竹君稱，仍正等待其病毒基因分析，以了解是否外地感染，而他曾在本地社區逗留，病毒量亦高過一般復陽個案，但要從基因分析分類，暫時列作輸入個案處理。

【16:35】當局接獲13宗學校呈報陽性個案，涉10名學生及3名老師，全來自不同學校。學校呈報的11宗快測陽性個案之中，有9宗於今天快測陽性，7人昨（25日）有上學。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布本港新增347宗個案，205宗為核酸檢測陽性，142宗屬快速檢測陽性呈報。新增個案中，有12宗屬輸入個案，當中有3宗於抵港第12日在社區檢測中心驗出陽性，他們之前在外地有感染紀錄，且CT值高、超過30，相信是殘留病毒個案。

【15:05】衞生防護中心最新確診大廈名單有2,981幢大廈上榜，較24日減少351幢。18區之中以深水埗區單日新上榜大廈最多，新增12幢大廈出現確診患者，包括香港城市大學學生宿舍等。新上榜項目亦包括多個豪宅或中產屋苑，包括位於九龍站上蓋君臨天下2座、大角嘴一號銀海1座等。

▼4月25日 確診大廈全名單▼



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【14:09】DSE中學文憑試四大主科之一的中文科今日開考，考評局表示，今日分別有10名正檢疫及18名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考，而沒有考生因身體不適而選擇不應考。同時，考評局公開考試資訊中心今早共處理2名考生要求即日到竹篙灣社區隔離設施應考的申請。

▼4月26日中學文憑試DSE中文科開考▼



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【13:15】葵涌邨於本年1月爆發大規模疫情，逾百居民確診。惟網上當時流傳一段影片，一名男子疑在葵涌邨春葵樓內向單位的門鐘、門柄吐痰，事件引起邨內居民恐慌，涉事男子事後到警署自首。該男子原被控一項遊蕩罪，案件今（26日）在西九龍法院再訊時，控方撤回該罪，改控兩項在公眾地方吐痰罪，被告承認所有控罪，案情指他在警誡下稱因「飲水濁親」，才會吐痰。主任裁判官徐綺薇直斥被告行為自私、沒有公德心，更缺乏正常人應有的衛生標準，終判其囚30天。

【12:04】發展局局長黃偉綸日前表示，疫情緩和後，部分社區隔離設施，或有潛質改為過渡性房屋。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉支持有關建議，認為開始有隔離設施空置，是適當時機作檢視，不過，選址時要考慮隔離設施的地點及配套是否適合，指位於啟德或元朗的選址會較為合適，又認為隔離設施內沒有煮食設備，或有需要加建。

▼3月24日 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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【11:15】航班熔斷機制將於5月1日起放寬，觸及熔斷禁飛條件放寬至每班機感染患者人數5人或全機5％乘客。不過仍有商界認為，當局可直接暫停熔斷機制。



中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波直指，香港機場現時每日抵埗客機數目，比剛果金沙薩機場更少。他形容航班熔斷機制對香港殺傷力大，認為要保香港國際樞紐地位，與國際接軌已刻不容緩。



立法會議員田北辰亦建議當局暫停航班熔斷機制，田指，現時全球仍然流行Omicron病毒株「慣晒熟口熟面」，認為放寬熔斷機制與「動態清零」沒有抵觸，但強調針對入境旅客，仍要設7天的指定檢疫酒店隔離。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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【11:00】政府最快下月初發放「保就業計劃2022」的補貼，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍於電台節目上表示，補貼「愈早、愈多、愈有用」，指保就業已「氹到」企業多捱兩個月，相信對經濟復甦絕對有幫助，甚至7月前會出現請人難的「開心的煩惱」。勞工界方面，勞聯副主席譚金蓮於同一節目上表示，「保就業計劃2022」雖然可保到人頭，但僱員實質人工或仍然會減少，認為應加入實名制，要求僱主保存僱員紀錄，政府抽查時再提供作審核。

保就業計劃2022網站

查詢電郵：enquiry@ess.gov.hk

查詢電話：1836122

保就業計劃2022 -自僱人士申請流程及所需資料一覽

保就業計劃2022 – 僱主申請流程及所需資料一覽

如需專人協助可透過熱線1836-122預約及在預約時段內前往以下服務中心：

▼保就業計劃2022 五間服務中心地址▼



．北角電氣道180號百家利中心1501室

．觀塘鴻圖道410號觀點中心1004室

．長沙灣永康街9號601-2室

．沙田石門安耀街2號新都廣場2310室

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓 3301-3303 室

辦公時間：2022年4月29日至5月12日/上午9時至下午6時

【10:44】屯門悅湖山莊第十三座解封，圍封期間約579人接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月25日，屯門悅湖山莊13座封區檢測▼



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▼4月25日青少年抗疫連線發起「中央援港- 童心抗疫YouAndMe」行動▼



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【10:06】林鄭月娥指，要不斷檢視疫情及評估每一階段措施，當中須考慮對社會、經濟發展影響。社區隔離設施方面，早前已宣布交還兩屋邨三棟大廈，未來將集中人手在兩至三個社區隔離設施，其餘將作備用以防第六波疫情，同時，5月會將九間隔離酒店轉為檢疫酒店，合共提供約3,000間房。林鄭強調，航班熔斷機制只是短暫影響，相信隨著疫情穩控，可放寬外防輸入政策，機場將會回復往時熱鬧，相關工作會繼續進行。

【09:48】行政長官林鄭月娥出席行會前稱，自4月15日最後一次抗疫記者會後至今已10日，近十日疫情趨穩定，確診個案沒再突破三位數，而昨日（25日）確診數為431宗，比4月15日下跌多於一半，而污水監測、強檢確診個案及病毒有效繁殖率亦沒有反彈。

林鄭月娥形容，香港在穩控疫情呈良好局面，不過，她認為市民在疫苗接種方面仍加把勁，特別是長者及幼童群組，共有約40萬人仍未打針，因此呼籲長者、小朋友的家長都盡快安排他們打針。

【07:31】被圍封的沙田廣源邨廣柏樓今早解封，在圍封期間，共發現兩宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，一個樣本須再次檢測。政府上午約七時完成強制檢測行動，廣源邨廣柏樓內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

▼4月25日，政府公布「2022保就業」計劃詳情▼



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▼俄烏戰爭及疫情夾擊 本港食用油首季加價一成▼



▼4月22日 記者直擊本地遊復辦▼



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▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼



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▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼

