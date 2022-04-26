疫情・最新｜九間酒店5月轉作檢疫酒店　林鄭：長幼打針要加把勁

撰文：陳淑霞 王潔恩 林穎嫺 鍾妍 歐陽德浩 孔繁栩 黃金棋 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 江麗盈 李沛姿 陳栢麟
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第五波疫情逐步緩和，本港昨（25日）增431宗陽性個案，連續兩日維持在400多宗水平。疫情下百業受挫，當局昨公布「保就業計劃2022」詳情，本周五（29日）起接受申請，為期兩周至5月13日，首批資助最快5月初發放。
截至昨日止，共有600多間學校恢復面授課，當局指再接獲19宗呈報個案，涉及13名學生及6名老師，來自19間學校。DSE中學文憑試四大主科之一的中文科今日開考，料仍有約20名考生竹篙灣社區隔離設施應試。

昨日疫情報道總覽：

疫情．4.25︱保就業計劃周五起申請　婦完成檢疫回家檢測呈陽性
封區︱屯門悅湖山莊第13座解封　579居民接受檢測僅4宗陽性

【10:44】屯門悅湖山莊第十三座解封，圍封期間約579人接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月25日，屯門悅湖山莊13座封區檢測▼

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▼4月25日青少年抗疫連線發起「中央援港- 童心抗疫YouAndMe」行動▼

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第五波｜多安老長者失救死　「前一晚仲傾到偈，第二朝就無咗！」疫情｜一線通平安鐘三月用戶離世個案急增60%　4成為獨居長者防癌會嚴控措施防感染僅11名院友染疫　家屬可陪患者走最後一段路疫情｜尼泊爾婦抵港12日檢測陽性　病毒量高　或3個月內兩度中招疫情｜孔繁毅建議取消航班熔斷機制　如無新變種病毒禁飛意義不大熔斷｜倡先與澳門及外國通關　廠商會史立德：創香港特色動態清零復課｜單日呈報19宗陽性　3患者上周曾上學　有學校師生先後感染

【10:06】林鄭月娥指，要不斷檢視疫情及評估每一階段措施，當中須考慮對社會、經濟發展影響。社區隔離設施方面，早前已宣布交還兩屋邨三棟大廈，未來將集中人手在兩至三個社區隔離設施，其餘將作備用以防第六波疫情，同時，5月會將九間隔離酒店轉為檢疫酒店，合共提供約3,000間房。林鄭強調，航班熔斷機制只是短暫影響，相信隨著疫情穩控，可放寬外防輸入政策，機場將會回復往時熱鬧，相關工作會繼續進行。

【09:48】行政長官林鄭月娥出席行會前稱，自4月15日最後一次抗疫記者會後至今已10日，近十日疫情趨穩定，確診個案沒再突破三位數，而昨日（25日）確診數為431宗，比4月15日下跌多於一半，而污水監測、強檢確診個案及病毒有效繁殖率亦沒有反彈。

林鄭月娥形容，香港在穩控疫情呈良好局面，不過，她認為市民在疫苗接種方面仍加把勁，特別是長者及幼童群組，共有約40萬人仍未打針，因此呼籲長者、小朋友的家長都盡快安排他們打針。

封區｜廣源邨廣柏樓完成強檢　共發現兩宗陽性和5宗不確定個案

【07:31】被圍封的沙田廣源邨廣柏樓今早解封，在圍封期間，共發現兩宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，一個樣本須再次檢測。政府上午約七時完成強制檢測行動，廣源邨廣柏樓內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

▼4月25日，政府公布「2022保就業」計劃詳情▼

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保就業2022｜僱主拖欠7,700萬罰款未交　勞工界促設監察名單保就業計劃2022｜4.29起申請　四類僱員受惠　5月初發放首批補貼保就業計劃2022一覽｜僱主須符4條件　自僱人士拎$8000要有此戶口

▼俄烏戰爭及疫情夾擊　本港食用油首季加價一成▼

疫苗通行證｜張竹君：好措施料繼續推行　控制疫情最緊要打針內科醫學院稱未打針長者現長新冠機會高　倡到戶接種年齡降至60歲科學委員會倡打本年度接種流感針時　可同時為市民打新冠疫苗食環署巡逾千間食肆揭10間有違規　5食客違安心出行規定罰5000元疫情｜醫管局指新冠口服藥成效理想　倘現第六波仍有足夠供應明愛專上學院陽光計劃助染疫康復長者鍛鍊　六分鐘步行距離增兩成疫情︱童心抗疫派30萬份中央援港物資包　郭基煇：望能宣傳關愛

▼4月22日　記者直擊本地遊復辦▼

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▼4月22日　周潤發為DSE考生打氣▼

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強制檢測｜再增40大廈　黃埔花園、美孚新邨、富榮花園等上榜封區｜沙田廣源邨、屯門悅湖山莊各一幢圍封強檢　料明中午完成確診大廈｜3,334幢上榜　包括九肚山澐瀚洋房、影灣園Harston封區｜水泉澳邨樂泉樓完成強檢　共發現兩宗陽性和兩宗不確定個案三區污水陽性獲派24萬個快測包　涉何文田天鑄及美孚新邨等30屋苑

▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼

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