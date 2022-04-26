疫情・最新｜九間酒店5月轉作檢疫酒店　林鄭：長幼打針要加把勁

第五波疫情逐步緩和，本港昨（25日）增431宗陽性個案，連續兩日維持在400多宗水平。疫情下百業受挫，當局昨公布「保就業計劃2022」詳情，本周五（29日）起接受申請，為期兩周至5月13日，首批資助最快5月初發放。

截至昨日止，共有600多間學校恢復面授課，當局指再接獲19宗呈報個案，涉及13名學生及6名老師，來自19間學校。DSE中學文憑試四大主科之一的中文科今日開考，料仍有約20名考生竹篙灣社區隔離設施應試。



昨日疫情報道總覽：

【10:44】屯門悅湖山莊第十三座解封，圍封期間約579人接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月25日，屯門悅湖山莊13座封區檢測▼



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▼4月25日青少年抗疫連線發起「中央援港- 童心抗疫YouAndMe」行動▼



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【10:06】林鄭月娥指，要不斷檢視疫情及評估每一階段措施，當中須考慮對社會、經濟發展影響。社區隔離設施方面，早前已宣布交還兩屋邨三棟大廈，未來將集中人手在兩至三個社區隔離設施，其餘將作備用以防第六波疫情，同時，5月會將九間隔離酒店轉為檢疫酒店，合共提供約3,000間房。林鄭強調，航班熔斷機制只是短暫影響，相信隨著疫情穩控，可放寬外防輸入政策，機場將會回復往時熱鬧，相關工作會繼續進行。

【09:48】行政長官林鄭月娥出席行會前稱，自4月15日最後一次抗疫記者會後至今已10日，近十日疫情趨穩定，確診個案沒再突破三位數，而昨日（25日）確診數為431宗，比4月15日下跌多於一半，而污水監測、強檢確診個案及病毒有效繁殖率亦沒有反彈。

林鄭月娥形容，香港在穩控疫情呈良好局面，不過，她認為市民在疫苗接種方面仍加把勁，特別是長者及幼童群組，共有約40萬人仍未打針，因此呼籲長者、小朋友的家長都盡快安排他們打針。

【07:31】被圍封的沙田廣源邨廣柏樓今早解封，在圍封期間，共發現兩宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，一個樣本須再次檢測。政府上午約七時完成強制檢測行動，廣源邨廣柏樓內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

▼4月25日，政府公布「2022保就業」計劃詳情▼



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▼俄烏戰爭及疫情夾擊 本港食用油首季加價一成▼



▼4月22日 記者直擊本地遊復辦▼



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▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼



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▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼

