疫情・最新｜新增確診連續兩日維持400宗水平　DSE中文科今開考

第五波疫情逐步緩和，本港昨（25日）增431宗陽性個案，連續兩日維持在400多宗水平。疫情下百業受挫，當局昨公布「保就業計劃2022」詳情，本周五（29日）起接受申請，為期兩周至5月13日，首批資助最快5月初發放。

截至昨日止，共有600多間學校恢復面授課，當局指再接獲19宗呈報個案，涉及13名學生及6名老師，來自19間學校。DSE中學文憑試四大主科之一的中文科今日開考，料仍有約20名考生竹篙灣社區隔離設施應試。



昨日疫情報道總覽：

▼4月25日，屯門悅湖山莊13座封區檢測▼



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▼4月25日青少年抗疫連線發起「中央援港- 童心抗疫YouAndMe」行動▼



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▼4月25日，政府公布「2022保就業」計劃詳情▼



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▼俄烏戰爭及疫情夾擊 本港食用油首季加價一成▼



▼4月22日 記者直擊本地遊復辦▼



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▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼



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▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼

