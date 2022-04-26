疫情・最新｜新增確診連續兩日維持400宗水平 DSE中文科今開考
撰文：陳淑霞 王潔恩 林穎嫺 鍾妍 歐陽德浩 孔繁栩 黃金棋 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 江麗盈 李沛姿 陳栢麟
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第五波疫情逐步緩和，本港昨（25日）增431宗陽性個案，連續兩日維持在400多宗水平。疫情下百業受挫，當局昨公布「保就業計劃2022」詳情，本周五（29日）起接受申請，為期兩周至5月13日，首批資助最快5月初發放。
截至昨日止，共有600多間學校恢復面授課，當局指再接獲19宗呈報個案，涉及13名學生及6名老師，來自19間學校。DSE中學文憑試四大主科之一的中文科今日開考，料仍有約20名考生竹篙灣社區隔離設施應試。
昨日疫情報道總覽：
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強制檢測｜再增40大廈 黃埔花園、美孚新邨、富榮花園等上榜封區｜沙田廣源邨、屯門悅湖山莊各一幢圍封強檢 料明中午完成確診大廈｜3,334幢上榜 包括九肚山澐瀚洋房、影灣園Harston封區｜水泉澳邨樂泉樓完成強檢 共發現兩宗陽性和兩宗不確定個案三區污水陽性獲派24萬個快測包 涉何文田天鑄及美孚新邨等30屋苑
▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼
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