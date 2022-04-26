疫情・最新｜28名考生竹篙灣應考DSE中文科　2人今早提出即日申請

第五波疫情穩步向下，連續兩日確診個案維持在400多宗水平。行政長官林鄭月娥今早（26日）在行政會議前表示，疫情回落勢頭良好，整體穩控疫情呈正面，但她強調「一長一幼」疫苗接種率不理想，長者只有74%打了首針，兒童則僅66%，兩個群組約40萬人未打針。



截至昨日，有600多間學校已恢復面授課，而DSE中學文憑試四大主科之一的中文科今日開考，料仍有約20名考生竹篙灣社區隔離設施應試。至於政府昨公布的「保就業計劃2022」，本周五（29日）起接受申請，為期兩周至5月12日，首批資助最快5月初發放。



昨日疫情報道總覽：

【15:05】衞生防護中心最新確診大廈名單有2,981幢大廈上榜，較24日減少351幢。18區之中以深水埗區單日新上榜大廈最多，新增12幢大廈出現確診患者，包括香港城市大學學生宿舍等。新上榜項目亦包括多個豪宅或中產屋苑，包括位於九龍站上蓋君臨天下2座、大角嘴一號銀海1座等。

▼4月25日 確診大廈全名單▼



+ 205

【14:09】DSE中學文憑試四大主科之一的中文科今日開考，考評局表示，今日分別有10名正檢疫及18名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考，而沒有考生因身體不適而選擇不應考。同時，考評局公開考試資訊中心今早共處理2名考生要求即日到竹篙灣社區隔離設施應考的申請。

▼4月26日中學文憑試DSE中文科開考▼



+ 9

【11:15】航班熔斷機制將於5月1日起放寬，觸及熔斷禁飛條件放寬至每班機感染患者人數5人或全機5％乘客。不過仍有商界認為，當局可直接暫停熔斷機制。



中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波直指，香港機場現時每日抵埗客機數目，比剛果金沙薩機場更少。他形容航班熔斷機制對香港殺傷力大，認為要保香港國際樞紐地位，與國際接軌已刻不容緩。



立法會議員田北辰亦建議當局暫停航班熔斷機制，田指，現時全球仍然流行Omicron病毒株「慣晒熟口熟面」，認為放寬熔斷機制與「動態清零」沒有抵觸，但強調針對入境旅客，仍要設7天的指定檢疫酒店隔離。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



+ 8

【11:00】政府最快下月初發放「保就業計劃2022」的補貼，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍於電台節目上表示，補貼「愈早、愈多、愈有用」，指保就業已「氹到」企業多捱兩個月，相信對經濟復甦絕對有幫助，甚至7月前會出現請人難的「開心的煩惱」。勞工界方面，勞聯副主席譚金蓮於同一節目上表示，「保就業計劃2022」雖然可保到人頭，但僱員實質人工或仍然會減少，認為應加入實名制，要求僱主保存僱員紀錄，政府抽查時再提供作審核。

保就業計劃2022網站

查詢電郵：enquiry@ess.gov.hk

查詢電話：1836122

保就業計劃2022 -自僱人士申請流程及所需資料一覽

保就業計劃2022 – 僱主申請流程及所需資料一覽

如需專人協助可透過熱線1836-122預約及在預約時段內前往以下服務中心：

▼保就業計劃2022 五間服務中心地址▼



．北角電氣道180號百家利中心1501室

．觀塘鴻圖道410號觀點中心1004室

．長沙灣永康街9號601-2室

．沙田石門安耀街2號新都廣場2310室

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓 3301-3303 室

辦公時間：2022年4月29日至5月12日/上午9時至下午6時

【10:44】屯門悅湖山莊第十三座解封，圍封期間約579人接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月25日，屯門悅湖山莊13座封區檢測▼



+ 2

▼4月25日青少年抗疫連線發起「中央援港- 童心抗疫YouAndMe」行動▼



+ 2

【10:06】林鄭月娥指，要不斷檢視疫情及評估每一階段措施，當中須考慮對社會、經濟發展影響。社區隔離設施方面，早前已宣布交還兩屋邨三棟大廈，未來將集中人手在兩至三個社區隔離設施，其餘將作備用以防第六波疫情，同時，5月會將九間隔離酒店轉為檢疫酒店，合共提供約3,000間房。林鄭強調，航班熔斷機制只是短暫影響，相信隨著疫情穩控，可放寬外防輸入政策，機場將會回復往時熱鬧，相關工作會繼續進行。

【09:48】行政長官林鄭月娥出席行會前稱，自4月15日最後一次抗疫記者會後至今已10日，近十日疫情趨穩定，確診個案沒再突破三位數，而昨日（25日）確診數為431宗，比4月15日下跌多於一半，而污水監測、強檢確診個案及病毒有效繁殖率亦沒有反彈。

林鄭月娥形容，香港在穩控疫情呈良好局面，不過，她認為市民在疫苗接種方面仍加把勁，特別是長者及幼童群組，共有約40萬人仍未打針，因此呼籲長者、小朋友的家長都盡快安排他們打針。

【07:31】被圍封的沙田廣源邨廣柏樓今早解封，在圍封期間，共發現兩宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，一個樣本須再次檢測。政府上午約七時完成強制檢測行動，廣源邨廣柏樓內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

▼4月25日，政府公布「2022保就業」計劃詳情▼



+ 13

▼俄烏戰爭及疫情夾擊 本港食用油首季加價一成▼



▼4月22日 記者直擊本地遊復辦▼



+ 18

▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼



+ 21

▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼

