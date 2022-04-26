勞動節假或打風　歐美預報港800公里掠過　天文台料周五有區36度

本港近日漸見炎熱，風季或提早開始。天文台預測，隨高空反氣旋增強，未來數天華南沿岸地區普遍晴朗，持續炎熱，周五（29日）市區料高見33度，上水更或達36度。另外，周末期間南海中至南部有機會有熱帶氣旋生成，不過其路徑及強度存在變數。

根據天文台九天天氣預報，天文台預料五一勞動節及翌日補假（5月2日）同樣多雲有驟雨，離岸吹6級風，即達三號風球程度。而歐美預報則料該熱帶氣旋將逐漸移近台灣，而周一及周二（5月3日）將最接近本港，有機會於港800公里範圍掠過。



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今年五一勞動節為周日，周一有補假，不少打工仔可享三日連假，惟連假期間有機會打風。天文台預測，一股東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，而周末期間南海中至南部有機會有熱帶氣旋生成，其路徑及強度存在變數。內地中央氣象台亦預計5月1日前後，南海南部熱帶輻合加強，有利於熱帶氣旋發展，並影響華南沿海。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該低壓區在5月初於越南對出逐漸發展，並緩慢由西向東移台灣一帶，而下周二（5月3日）則最接近本港，不過只達熱帶低氣壓程度。美國全球預報系統（GFS）則料該低壓區可達颱風程度，移動路徑較移近菲律賓，且移動速度較快，料下周一在本港800公里範圍內掠過。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼



正午時分多處升至約30度

至於本港天氣方面，天文台指一股偏南氣流正影響廣東沿岸。今日（26日）正午時分，本港多處地區的氣溫上升至30度左右。預測未來數日大致天晴及炎熱，周五（29日）天晴，日間酷熱，市區氣溫介乎26至33度，上水更或高見36度，有機會發出今年首個酷熱天氣警告；倘天文台周五發酷熱天氣警告，更或破2018年的記錄，成為歷來最早發出的酷熱天氣警告。

不過天文台料在東北季候風及熱帶氣旋「夾擊」下，本港下周日勞動節大致多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢較為頻密，氣溫亦較前一日驟跌九度，降至介乎23至28度。下周一則多雲，有驟雨，氣溫再跌至介乎21至25度，而普遍吹東北風5級，離岸則吹6級風，達三號風球程度。

天氣料要至下周三（5月4日）才好轉，將轉為大致天晴，日間乾燥，不過氣溫仍較涼，介乎23至29度。

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