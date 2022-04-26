消息：政府擬削上網電價最快本周公布　每度電回購價5元或降四成

為鼓勵可再生能源發展，環境局於2018年推出「上網電價」計劃，市民在屋頂等安裝太陽能板並接駁到電網，可獲兩間電力公司以最高5元一度電回購。

計劃實施近四年，有消息指當局將最快本周內公布調低回購價格，現時兩電向參與計劃用戶每度電收購價為3元至5元，研究削價方案包括每度電回購價減1至2元不等。而已參與計劃的市民則料不受影響，可享現行回購價。

有環保團體估計，政府削減上網電價主要原因，是現時太陽能板價格大減，加上回本期由以往約10年縮短到5至7年。不過另有環團擔憂，上網電價的回購價下調後，將影響市民參與意欲，申請數目會隨之減少，認為不應現時決定下調，建議待兩電的太陽能佔發電燃料組合1%至2%，達到目標後才削減。



現時上網電價分三級收費，多數村屋屋頂上的太陽能發電系統上網電價價格為5元，而一般建築物屋頂上的系統則為4元，大型的太陽能光伏系統則為3元。環境局局黃錦星日前在網誌中指，目前上網電價申請已超過兩萬宗，約90%已獲批，強調參考世界各地當技術漸見成熟，上網電價定價水平亦會適時逐步下調，預告當局快將公布價格檢討詳情。

《香港01》接獲消息指，當局最快於本周公布下調上網電價的回購價格，料下調後的新回購價介乎「四、三、二」或「三、二、一」。若以較辣的「三、二、一」方案推算，村屋屋頂上的太陽能發電系統上網電價，將由現時最高每度電5元降至3元，減幅將高達四成；大型的太陽能光伏系統每度電回購價，亦有機會由3元降至1元，減幅更達六成七。

現有用戶回購價已「鎖死」料不受影響

不過翻查當局過去提交立法會的文件，在可再生能源系統整個使用期內，用戶可收取的上網電價價格，將為參與計劃時的價格。即市民參與計劃時，回購價水平已「鎖死」，意味已參與上網電價的市民將不受影響。

余遠騁指即使下調上網電價價格，亦無損計劃吸引力。（資料圖片／梁鵬威攝）

余遠騁︰其他地方都係咁 過幾年就下調

世界綠色組織行政總裁余遠騁認為，當局下調價格主要有兩個考慮，包括太陽能板近年價格大幅下降，10年間減少約85%；而回本期亦由計劃剛推出的10年，縮短至現時5至7年便可回本。

不過余遠騁指，即使下調價格，亦無損上網電價吸引力，「係好正常嘅事，其他地方都係咁，過幾年就下調」。余又表示，下調價格後，理論上沒有參與計劃的市民，所交電費亦可減少，但料減幅極度輕微，「羊毛出自羊身上，𠵱家都係無參與嘅市民補貼有參與嘅人」。

綠色和平項目主任伍漢林則擔心，上網電價削減後，因回本時間將拉長，無可避免影響市民參與意欲。他認為，政府已訂立2035年前太陽能佔發電燃料組合1%至2%的目標，應待達到目標後，才下調上網電價的回購價格：「本身目標已經好低，未達到就減（價格），要達到就更加難。」他又強調，可再生能源「無人會嫌多」，故當局應趁成本下降「趁低吸納」，而維持現時上網電價價格已是最大誘因。

立會議員︰回本期勢拉長 憂窒礙可再生能源發展

立法會議員葛珮帆認為，上網電價推出後經過一段時間十分受歡迎，很多村屋亦有參與計劃，故對發展可再生能源有幫助。她指，每度電5元的回購價有吸引力，不過亦要一段時間才可回本，料調低價格後回本期更長，對市民或機構亦減少吸引力，擔心窒礙可再生能源發展。

《香港01》正就上網電價安排，向環境局及兩間電力公司中電、港燈查詢。