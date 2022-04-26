新冠口服藥｜港府公布可處方私家醫生名單　212名遍布全港

本港早前引入兩款新冠口服藥，港府今（26日）公布，獲提供兩款新冠口服藥的私家醫生名單，已上載至同心抗疫專題網站。

翻查名單所見，目前共有212名私家醫生已登記及領取藥物，分布港九及新界，可向合適的新冠病人處方相關藥物。政府發言人指，處方兩款新冠口服藥時，必須遵守醫管局的療程指引，不可向病人就藥物收取任何費用。



▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



政府早前公布向私家醫生免費提供兩款新冠口服抗病毒藥物包括帕克斯洛維德（Paxlovid）和莫納皮拉韋（Molnupiravir），政府發言人表示，已在醫健通登記、並取得新冠口服藥物私家醫生名單已上載於專題網頁，方便市民接受治療。該名單會因應醫生數目轉變而適時更新。翻查名單所見，目前共有212名私家醫生已登記及領取藥物。

▼4月26日 已取得新冠口服藥物的私家醫生名單▼



+ 3

發言人續說，醫院管理局就藥物發出的指引、使用藥物須知和其他注意事項，均可於網上平台下載。私家醫生必須遵守醫管局的療程指引，包括不可向病人就新冠口服藥物收取任何費用。

發言人提醒，私家醫生如想處方新冠口服藥物，須已於醫健通登記，以便記錄其處方。他們登入網上平台提出要求後，藥物供應商會直接將相關藥物派發到其於醫健通登記的其中一個指定應診地址。他們若在星期一至五下午四時前提出要求，藥物供應商會盡量於第二個工作天處理。私家醫生每次可要求每款不超過十次標準療程的抗病毒藥物。抗病毒藥物的分發將視乎藥物供應和醫生的使用情況。