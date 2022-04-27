疫情・最新｜已打針院舍員工亦要強檢　今起至5.10須核酸檢測一次

新冠肺炎確診個案跌穿400宗，本港昨日（26日）新增347宗確診個案，當中包括12宗輸入個案；死亡個案亦跌穿雙位數，昨日新增七宗，全部屬65歲以上長者。

就學校確診個案，衞生防護中心昨日公布13宗學校呈報陽性個案，涉及10名學生及3名老師，分別來自13間不同學校。



昨日疫情報道總覽：



可以處方新冠口服藥物的私家醫生名單：www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

【15:30】位於尖沙咀彌敦道、正用作檢疫酒店的九龍酒店，職員今午發現一名男子昏臥房間內，報警求助。救護員趕抵，證實事主當場死亡。據悉，死者為著名藝人曾江，警方正調查其死因。

【15:20】政府今日宣布第六十及六十一輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工的強制檢測詳情。當中，即使已經完成新冠疫苗接種人士，他們若於5月4日至10日期間於院舍或單位值勤或提供服務的人士，須於今日（27日）至5月10日期間進行一次指明檢測。

▼4月26日，DSE文憑試中文科開考▼



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【10:58】第五波疫情下，有數以百萬計港人染疫。保險索償投訴委員會成員、保聯壽險總會代表李紫蘭今早（27日）於電台節目表示，相信一般輕症患者康復後，在購買醫療保險時未有大問題，但如果有「長新冠」情況，買保險時或會遇到困難，更有可能要待好轉才能買保險。她又舉例，假如因此出現長期心臟問題，就要因應實際情況再釐訂保費。

【08:30】屯門蝴蝶邨蝶心樓今早解封，期間共有約940接受了檢測，當中共發現5宗陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約800戶，當中 64 戶在過程中沒人應門。

▼4月26日 已取得新冠口服藥物的私家醫生名單▼



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▼4月26日，屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封檢測▼



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▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼



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▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼

