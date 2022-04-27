疫情・最新｜已打針院舍員工亦要強檢　今起至5.10須核酸檢測一次

撰文：王潔恩 林穎嫺 鍾妍 黃偉倫 勞敏儀 孔繁栩 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 江麗盈 何瑞芬 李沛姿 陳栢麟
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新冠肺炎確診個案跌穿400宗，本港昨日（26日）新增347宗確診個案，當中包括12宗輸入個案；死亡個案亦跌穿雙位數，昨日新增七宗，全部屬65歲以上長者。
就學校確診個案，衞生防護中心昨日公布13宗學校呈報陽性個案，涉及10名學生及3名老師，分別來自13間不同學校。

昨日疫情報道總覽：

疫情．4.26｜確診跌至347宗　林鄭月娥指40萬長幼未打疫苗不理想

可以處方新冠口服藥物的私家醫生名單：www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

【15:30】位於尖沙咀彌敦道、正用作檢疫酒店的九龍酒店，職員今午發現一名男子昏臥房間內，報警求助。救護員趕抵，證實事主當場死亡。據悉，死者為著名藝人曾江，警方正調查其死因。

【15:20】政府今日宣布第六十及六十一輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工的強制檢測詳情。當中，即使已經完成新冠疫苗接種人士，他們若於5月4日至10日期間於院舍或單位值勤或提供服務的人士，須於今日（27日）至5月10日期間進行一次指明檢測。

▼4月26日，DSE文憑試中文科開考▼

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【10:58】第五波疫情下，有數以百萬計港人染疫。保險索償投訴委員會成員、保聯壽險總會代表李紫蘭今早（27日）於電台節目表示，相信一般輕症患者康復後，在購買醫療保險時未有大問題，但如果有「長新冠」情況，買保險時或會遇到困難，更有可能要待好轉才能買保險。她又舉例，假如因此出現長期心臟問題，就要因應實際情況再釐訂保費。

疫情｜保聯壽險總會︰長新冠患者買保險或較困難　保費按情況釐訂

【08:30】屯門蝴蝶邨蝶心樓今早解封，期間共有約940接受了檢測，當中共發現5宗陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約800戶，當中 64 戶在過程中沒人應門。

封區｜屯門蝴蝶邨蝶心樓解封　發現5宗陽性個案　陽性比率僅0.53%

▼4月26日　已取得新冠口服藥物的私家醫生名單▼

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新冠口服藥｜可處方私家醫生全名單　212名遍布全港（附連結）疫情｜增347確診　多13宗學校呈報　兩外地返港教師社區檢測陽性疫苗通行證永續？　張竹君：未需要廢除　食肆仍屬高危打完針才去長幼仍40萬人未打針　如何再谷針？林鄭：已竭盡所能　真係諗唔到外防輸入暫無意再放寬　林鄭：9間隔離酒店下月改作入境檢疫棄全民強檢？林鄭指未係時候決定　須評估影響：否則代價好龐大

▼4月26日，屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封檢測▼

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DSE︱考生坦言「睇唔明」閱讀理解試題　老師稱已算易理解DSE︱中文科作文開考　較多人揀寫「校服的自述」保就業計劃2022｜黃傑龍：有助經濟復甦　7月企業或要搶人保就業計劃2022｜監察員工流失阻「肥上瘦下」　惟難以嚴格執行社區隔離設施轉過渡性房屋？　房委會委員：選址啟德或元朗較合適商界促停熔斷機制　學者李兆波：機制殺傷力大　抵埗客機少過剛果

▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼

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逾23屋苑污水檢測陽性　李家超住所帝庭園上榜　政府派21萬快測包強制檢測｜跑馬地豪宅禮頓山及銅鑼灣百德大廈等40幢上榜封區｜屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封強檢　目標明早10時解封確診大廈｜增大廈94幢合共2,981幢上榜　包括君臨天下、一號銀海封區︱屯門悅湖山莊第13座解封　579居民接受檢測僅4宗陽性封區｜廣源邨廣柏樓完成強檢　共發現兩宗陽性和5宗不確定個案

▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼

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