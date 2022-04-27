疫情・最新｜新確診數跌穿400 林鄭預告5月底再放鬆防疫限制
撰文：王潔恩 林穎嫺 鍾妍 黃偉倫 勞敏儀 孔繁栩 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 江麗盈 何瑞芬 李沛姿 陳栢麟
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新冠肺炎確診個案跌穿400宗，本港昨日（26日）新增347宗確診個案，當中包括12宗輸入個案；死亡個案亦跌穿雙位數，昨日新增七宗，全部屬65歲以上長者。
就學校確診個案，衞生防護中心昨日公布13宗學校呈報陽性個案，涉及10名學生及3名老師，分別來自13間不同學校。
昨日疫情報道總覽：
可以處方新冠口服藥物的私家醫生名單：www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf
▼4月26日，DSE文憑試中文科開考▼
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【08:30】屯門蝴蝶邨蝶心樓今早解封，期間共有約940接受了檢測，當中共發現5宗陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約800戶，當中 64 戶在過程中沒人應門。
▼4月26日 已取得新冠口服藥物的私家醫生名單▼
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新冠口服藥｜可處方私家醫生全名單 212名遍布全港（附連結）疫情｜增347確診 多13宗學校呈報 兩外地返港教師社區檢測陽性疫苗通行證永續？ 張竹君：未需要廢除 食肆仍屬高危打完針才去長幼仍40萬人未打針 如何再谷針？林鄭：已竭盡所能 真係諗唔到外防輸入暫無意再放寬 林鄭：9間隔離酒店下月改作入境檢疫棄全民強檢？林鄭指未係時候決定 須評估影響：否則代價好龐大
▼4月26日，屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封檢測▼
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DSE︱考生坦言「睇唔明」閱讀理解試題 老師稱已算易理解DSE︱中文科作文開考 較多人揀寫「校服的自述」保就業計劃2022｜黃傑龍：有助經濟復甦 7月企業或要搶人保就業計劃2022｜監察員工流失阻「肥上瘦下」 惟難以嚴格執行社區隔離設施轉過渡性房屋？ 房委會委員：選址啟德或元朗較合適商界促停熔斷機制 學者李兆波：機制殺傷力大 抵埗客機少過剛果
▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼
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逾23屋苑污水檢測陽性 李家超住所帝庭園上榜 政府派21萬快測包強制檢測｜跑馬地豪宅禮頓山及銅鑼灣百德大廈等40幢上榜封區｜屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封強檢 目標明早10時解封確診大廈｜增大廈94幢合共2,981幢上榜 包括君臨天下、一號銀海封區︱屯門悅湖山莊第13座解封 579居民接受檢測僅4宗陽性封區｜廣源邨廣柏樓完成強檢 共發現兩宗陽性和5宗不確定個案
▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼
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