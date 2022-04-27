疫情・最新｜新確診數跌穿400　林鄭預告5月底再放鬆防疫限制

新冠肺炎確診個案跌穿400宗，本港昨日（26日）新增347宗確診個案，當中包括12宗輸入個案；死亡個案亦跌穿雙位數，昨日新增七宗，全部屬65歲以上長者。

就學校確診個案，衞生防護中心昨日公布13宗學校呈報陽性個案，涉及10名學生及3名老師，分別來自13間不同學校。



昨日疫情報道總覽：



可以處方新冠口服藥物的私家醫生名單：www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

▼4月26日，DSE文憑試中文科開考▼



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【08:30】屯門蝴蝶邨蝶心樓今早解封，期間共有約940接受了檢測，當中共發現5宗陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約800戶，當中 64 戶在過程中沒人應門。

▼4月26日 已取得新冠口服藥物的私家醫生名單▼



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▼4月26日，屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封檢測▼



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▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼



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▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼

