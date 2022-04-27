TG頻道發表港獨言論 理大生認煽動他人分裂國家 本周五判刑

一名理大生涉在住所藏有胡椒彈手槍、軍刀和伸縮警棍等武器，以及在社平台發布宣揚港獨文宣，在意圖在網上放售氣槍後被捕。他今（27日）在區域法院承認一項煽動他人分裂國家罪，另外無牌管有槍械及管有攻擊性武器兩罪獲法庭存檔，不予起訴。案情指，被告為涉案Telegram 頻道的理員之一，除了經常在頻道內發表港獨言論如「香港獨立 唯一出路」等，亦多次在頻道內售賣防禦裝備，包括價值共6800港元的胡椒球彈氣槍。案件押後至本周五（29日）判刑，被告還柙候判。



23歲被告呂世瑜，承認於2020年6月30日至9月24日之間，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。辯方求情指，被告生於中產家庭，其父親在被告15歲時離世，導致家庭的重擔落在了母親的身上。他深知母親不會因本案而放棄他，他因而對自己的所作所為讓母親擔心而感到後悔。辯方另指，被告並非著名公眾人物，涉案行為亦非直接對公眾作出，其影響力有限，希望法庭輕判。

被告多次在頻道中發表涉及港獨的言論

案情指，被告於2020年9月24日被捕，警方同日在其家中搜出胡椒球彈的氣槍、伸縮棒、刀等武器及裝備，被告其後在會面紀錄中表示該些物品多用於玩野戰遊戲。他另承認為Telegram 公開頻道「抗共港獨台」的管理人之一，他更曾於2020年9月兩度發帖出售價值共6800港元的胡椒球彈氣槍。

警方事後經過調查發現，涉案頻道於2019年12月14日建立，原名為「橙級裝備」，之後經過多次更改。被告為頻道中的「防裝admin」，常以「有為YY」之名發帖。另頻道中的發帖及轉帖的內容多為煽動暴力，及販賣裝備予示威者對抗警方之用。

警方截取了共1495個帖名，其中有338個與被告有關的帖文，而在控罪指稱的期間，被告一直擔任涉案頻道的管理員，在當中售賣不同的貨品，包括他在被捕後承認曾出售的總值6800港元的胡椒球彈氣槍。另被告亦持續與其他管理員通過在頻道發帖煽動他人組織、計劃、實施或參與分裂國家的行為。被告亦曾多次在頻道中發表涉及港獨的言論，如強調「香港獨立 唯一出路」等。

案件編號：DCCC 401/ 2021