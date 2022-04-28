疫情・最新｜曾江檢疫酒店死亡　張竹君：家人送物資即晚已收到

今日（28日）新增413宗確診個案，較昨日430宗略減，今日輸入個案大增至24宗，多5人死亡。另外，增加一宗Omicron BA.5變種病毒個案，南非輸入，累計本港錄得2宗，學校呈報陽性個案有10宗。



昨日疫情報道總覽：



【16:54】對於藝人曾江昨日在檢疫酒店死亡，張竹君表示，食衞局有指定的計劃辦事處有跟進工作。根據閉露電視的記錄，在本周二晚上，該人士的家屬送過一包物品到酒店，職員當晚不久後已送予檢疫人士，因都見到檢疫人士晚上8時就打去酒店詢問，家人已送物資，未到9點已在門口取得。一向強調，酒店應用常理去考慮隔離人士要求是否合理，不用事事問官方。檢疫人士未住時會有資訊，如有特別情況可持前台，或打熱線21251133，甚至報警，有特別需要可申請照顧者陪住。昨日過身人士，在法醫初步檢測陰性，之前在酒店檢測都是陰性。

【16:48】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，過去兩個月約400名援港醫療隊員來港，協助處理嚴峻疫情，除增強了抗疫人手，亦帶來了不少寶貴經驗，香港醫護與內地醫護有好多交流，大家互相學習，是難得經驗，隨疫情緩和，援港醫療隊會陸續返回內地，再次感謝他們到港抗疫。

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【16:45】對於藝人曾江昨日在檢疫酒店死亡，張竹君表示，在檢疫酒店，返港人士若有特別需要或要照顧，如身體或精神健康有問題，自我照顧能力低，可申請照顧者入檢疫酒店陪同，至於其他方面，相信有關方面同事會跟進，了解有否需要加強。

【16:42】張竹君表示，在較早前一宗個案，找到一宗Omicron BA.5個案，患者為一名40歲男子，已接種兩針復必泰，在南非乘坐QR818，經多哈在4月23日抵港，到港時已驗到陽性，送酒店隔離，無病徵，沒有同行人士，是本港發現第二宗抵港的BA.5個案。

【16:37】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（28日）新增413宗確診個案，輸入個案24宗，多5人死亡。另外，再增加一宗Omicron BA.5變種病毒個案，南非輸入，累計本港發現2宗，學校呈報陽性個案10宗，9宗為學生，1宗為教職員。

【16:11】大坑勵德邨勵潔樓今午圍封強檢，政府目標是在明日（29日）約中午12時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:48】第五波疫情雖放緩，但患者仍遍及多區，多個屋苑仍驗出污水樣本呈陽性。政府宣布，逾20個屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，將會向涉及的石排灣邨、漁光邨、屯門置樂花園、恒豐園及天恩邨等地點的居民和員工，派發合共約22萬個快速抗原測試包。

【14:10】通識科今日（28日）開考，卷二延伸回應題設有三道題目，考生只選答其中一題。今年題目中，有一題涉及位於西九的香港故宮文化博物館，考生要闡述故宮文化博物館的成立，如何提升香港人的生活質素。

【12:57】第五波疫情逐漸放緩，昨日（27日）新增430宗確診個案。根據衞生防護中心最新的確診大廈名單，共2,776幢大廈上榜，再減少76幢。現時觀塘區有247幢大廈上榜，為各區之中最高，其次為沙田、元朗，分別有244及234幢，其餘地區均少於200幢大廈。新上榜包括尖沙咀豪宅名鑄，以及半山羅便臣道景雅花園、啟德天寰等高尚住宅。

【12:26】疫情呈回落勢頭，水務署今日（28日）宣布，5月16日起恢復舉辦深水埗主教山配水庫導賞團，更將增至每日三團，每團名額增至24人，以回應市民熱烈反應，有興趣市民可於下周二（5月3日）上午9時起在官方網站預約參加。參加者進入配水庫前要使用安心出行，並須符合疫苗通行證的要求。

▼活化後的主教山配水庫▼



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【12:04】縱橫影壇多年的藝人曾江昨（27日）被發現倒斃在尖沙咀一間檢疫酒店房間內，震驚全港，更惹來抵港檢疫長者獨自入住檢疫酒店易生意外憂慮。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（28日）批評，本港防疫措施對比全世界而言是脫節，指全球有180個國家已不需旅遊人士入境後進行檢疫。

▼4月27日 曾江被發現倒斃於尖沙咀檢疫酒店房間內▼



【12:00】2022年DSE在第五波疫情下開考，今日（28日）考通識科，卷一共設三題必答，今年卷一未見有爭議性題目，三題均為港人過去一年最為關注議題，包括東京奧運、疫情下在家工作（WFH）以及義工服務調查，當中關於在家工作題目中，展示新聞報道及相關調查結果資料，要求考生解釋遙距工作興起理由，及認為是否在香港推廣等。至於東京奧運題目中，亦列出三篇新聞報道或網上雜誌文章，要求考生描述奧運會體現的兩個全球化特徵、東奧兩個正面價值及如何增進世界人民友誼等。

▼4.28 文憑試通識科開考▼



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【08:55】葵涌安蔭邨康蔭樓今早解封，其間約1 472人士接受檢測，當中發現14宗陽性檢測個案。另外，政府曾派員到訪681戶，當中46戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼



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▼4月27日 IZZUE旺角「菜街」分店最後一日營業▼



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▼4月27日 DSE文憑試中文科卷三開考▼



▼4月26日 已取得新冠口服藥物的私家醫生名單▼



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▼4月26日，屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封檢測▼



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▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼

