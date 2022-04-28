疫情・最新｜DSE通識科今開考　確診升24%　衞生署未定是否反彈

本港新冠病毒個案疫情反彈，昨日（27日）新增430宗確診個案，較前一日347宗回升24%，衞生署指不能就一日數據斷定是否反彈。另有8宗學校呈報陽性個案，涉7間學校有個案，7人是學生，1人是學校職員，其中1學校有2學生確診。



DSE中學文憑試通識教育科今日開考，是四個必修科最後一科，首星期考試完成。



昨日疫情報道總覽：



▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼



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▼4月27日 IZZUE旺角「菜街」分店最後一日營業▼



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▼4月27日 DSE文憑試中文科卷三開考▼



▼4月26日 已取得新冠口服藥物的私家醫生名單▼



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▼4月26日，屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封檢測▼



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▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼

