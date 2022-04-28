疫情・最新｜DSE通識科今開考 確診升24% 衞生署未定是否反彈
撰文：黃煦緻 王潔恩 陳淑霞 江麗盈 黃金棋 林穎嫺 鍾妍 勞敏儀
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本港新冠病毒個案疫情反彈，昨日（27日）新增430宗確診個案，較前一日347宗回升24%，衞生署指不能就一日數據斷定是否反彈。另有8宗學校呈報陽性個案，涉7間學校有個案，7人是學生，1人是學校職員，其中1學校有2學生確診。
DSE中學文憑試通識教育科今日開考，是四個必修科最後一科，首星期考試完成。
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