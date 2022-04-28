扮用轉數快支付車資 無業漢認搭霸王的　被判入戒毒所

警方早前接到的士司機報案，指有乘客聲稱沒有現金，提出以轉數快支付車資，並出示轉帳紀錄。惟司機事後發現，並無收到任何車資。一名涉案無業漢被捕，並遭控以2項以欺騙手段取得服務罪及1項以欺騙手段取得財產罪。案件今(28日)在九龍城法院再訊時，承認所有控罪，連同他早前承認管有危險藥物罪，兩案一併處理。裁判官引述報告指被告有毒癮，建議他入戒毒所，遂判他入戒毒所，以及向事主賠償650元。



被告羅梓濠，26歲，報稱無業。他被控於2022年3月21日及26日，在尖沙咀漆咸圍1至3號多福大廈外，分別以欺騙手段不誠實地取得李強和王文傑的服務，即乘坐的士及的士車資144.7元和202.3元；及於3月21日在藍田啟田道50號的商場外，虛假地表示以轉數快轉賬500元至李強轉數快賬戶，從而不誠實地向對方取得300元。

聲稱沒有現金 以「轉數快」支付車資

案情指，涉案的士司機李強於本年3月21日凌晨，到尖沙咀漆咸圍接載被告和另外兩人，然後開車前往藍田。被告聲稱沒有現金，要求以「轉數快」轉帳500元，李於扣除車資後，再找贖300元予被告。李同意，並在被告落車前看到對方對示的轉帳紀錄，惟李事後翻查紀錄，發現被騙，遂報警。

此外，另一名司機王文傑於同月26日凌晨，到漆咸圍接載被告，被告再故技重施，以「轉數快」支付車資，王事後發現沒有收到款項，亦報警。警方經調查後拘捕被告，被告警誡下承認犯案。

案件編號：KCCC3283/202、KCCC 708/2022