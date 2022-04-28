港去年用電量創11年新高按年增3.7%　車用無鉛汽油進口價勁升六成

新冠肺炎持續，多項經濟活動停頓，不過本港去年用電量不跌反升。政府統計處今日（28日）出版《香港能源統計二零二一年年刊》，去年本港總用電量比2020年升近3.7％ ，達164,578太焦耳，數字更是自2011年的新高。當中以商業用戶用電量佔最多，有64.4%。而本地煤氣用量則跌至六年間的新低，只得27,677太焦耳。

另外，去年航空業繼續停頓，航空汽油與煤油的進口貨量更創11年來新低，比2020年進一步下跌近一成。不過受國際燃料價格上升影響，本港去年各類油產品進口價均錄得升幅，其中車用無鉛汽油進口價勁升六成。



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統計處今日出版《香港能源統計二零二一年年刊》，描述香港能源的供求情況。在電力方面，去年本地總用電量比2020年的158,751太焦耳上升 3.7%，數據亦是11年新高。用戶比例方面，去年商業用戶佔本地總用電量64.4%，住宅用戶佔28.8%，而工業用戶則佔6.8%。至於去年電力銷售收入為571億元，比2020年上漲約8％。

報告中又指，本地的用電主要由本地發電廠所生產，惟過去10年，從內地進口電力整體呈上升趨勢，2011年至 2021年間更錄得約17%的增長。而去年從內地進口的電力為45,197太焦耳，比2020年微跌1.1%。本地發電廠產電量方面，去年則創自2017年後新高，達133,104太焦耳。

煤氣方面，年刊指出，去年本地煤氣總用量按年下跌1%，是2016年以來新低，用量跌至僅27,677太焦耳。當中去年商業用戶佔本地煤氣總用量36.4%，住宅用戶佔57.9%，而工業用戶則佔5.8%。

各類油產品進口價均錄升幅 車用無鉛汽油加最多

至於油產品進口方面，去年淨進口貨量錄得升幅只得車用無鉛汽油及石油氣，其他石油產品的淨進口貨量則錄得不同程度跌幅。另外，所有種類的油產品在去年的進口單位價格均錄得按年升幅，與2020年比較，這些油產品的按年進口單價的升幅介乎7%至60%，加幅最少的為天然氣，而加幅最高的為車用無鉛汽油，由2020年每公升2.66元，升至去年每公升4.26元。

就航空汽油與煤油而言，去年淨進口貨量為36.9億公升，比2020年的40.72億公升大跌近10％。