兩款治療單純疱疹藥物含致癌雜質　四個批次須回收

衞生署今（28日）同意持牌藥物批發商顯榮行有限公司（顯榮行）採取預防措施，從市面回收兩款治療單純疱疹的處方藥物，涉及四個批次，因相關產品含有可能令人類患癌的雜質。



衞生署接獲顯榮行通知，將從市面回收兩款治療單純疱疹的處方藥物。（衞生署圖片）

衞生署表示，今日接獲顯榮行通知，由於受影響批次的產品含有高於可接受水平的雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA），該藥物的海外製造商正自願回收上述批次產品。基於實驗室的測試結果，NDMA被列為可能令人類患癌的物質。作為預防措施，顯榮行自願從市面回收受影響的產品。

上述產品是用於治療單純疱疹的處方藥物。根據顯榮行的資料，受影響產品曾進口香港並供應予本地醫生、藥房和衞生署診所。顯榮行已設立熱線電話（2541 5731）解答相關查詢。

衞生署發言人表示，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收，呼籲正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。