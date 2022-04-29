疫情・最新｜增366宗確診　多11宗死亡呈報個案

撰文：黃煦緻 陳淑霞 梁思行 馬煒傑 黃金棋 林穎嫺
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今日（29日）新增366宗確診個案，較昨日413宗下降逾一成，今日有14宗輸入個案，多11宗死亡呈報，包括6宗醫管局新增個案，以及5宗新增殮房呈報病例。另外，增9宗學校陽性呈報個案，涉9間學校，包括7名學生及2名教職員。

昨日疫情報道總覽：

疫情・4.28｜曾江檢疫酒店死亡　張竹君：家人送物資即晚已收到保就業計劃2022須知｜今起申請　僱主、自僱人士Q&A【附申請表】

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保就業計劃2022 – 僱主申請流程及所需資料一覽

【16:42】張竹君表示，衞生署殮房呈報方面，法醫收多5宗個案，包括 1女4男、69至90歲，其中1人是院舍院友，殮房發現為陽性，經過病歷分析後，這5人死因均與新冠有關， 2月25日至3月尾離世，其中一人2月14日曾打過科興，另一位打兩針復必泰，最後一針是去年12月。

【16:39】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（29日）新增366宗確診個案，包括14宗輸入個案，多11宗死亡呈報個案，包括6宗醫管局新增個案，以及5宗新增殮房呈報病例。另外，增9宗學校陽性呈報個案，涉7間學校，包括7名學生及2名教職員。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

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【15:47】政府今日（29日）公布5月1日取消對海外國家／屬地就2019冠狀病毒病發出的外遊警示。政府於2020年3月17日因應當時全球各地的疫情，對所有國家發出紅色外遊警示，並強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，警示一直生效至今。考慮到現時全球各地疫情主要由Omicron變異病毒株引致，與香港有密切往來的國家疫情水平已大致呈下降趨勢，本港居民回港必須完成疫苗接種，相對而言到海外地區的風險已較低，政府認為現階段可取消對所有國家發出的外遊警示。

疫情｜港府5.1起取消對海外國家外遊警示　張竹君籲非必要勿外遊

▼4月29日　部份污水監測呈陽性涉及屋苑▼

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杏花邨、安達邨及荃灣五屋苑污水呈陽性　23萬人獲派快測包

【15:29】本港疫情近日漸漸回落。政府於今日（29日）公布，多區屋苑污水檢測結果呈陽性。其中包括東區杏花邨、觀塘安達邨、荃灣綠楊新邨和寶雲匯等。政府將陸續向約相關屋苑居民、清潔員和物業管理員派發約23萬個快速測試套裝，供他們自行檢測。

▼4月29日 天文台發出酷熱天氣警告▼

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涉違反防控規例 國泰兩前機艙服務員今承認控罪

【14:46】國泰兩名前機艙服務員涉於去年從美國飛抵香港後，在醫學監察期間進行不必要活動，其中一人涉到又一城望月樓午膳，其後兩人均確診2019冠狀病毒病Omicron變異病毒株。他們今日（29日）承認違反防控規例。

▼4月28日　居上海及北京港人回港避疫▼

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DSE｜數學科延伸部份今開考　一確診考生竹篙灣應考一人不適棄考

【13:04】今屆DSE已在第五波疫情中展開，今日（29日）考試科目為數學科延伸部分（即M1、M2）。考評局表示，今日有1名確診考生，在竹篙灣社區隔離設施應考文憑試；另有1名考生因身體不適而選擇不應考。

保就業計劃2022｜ 服務中心今啟用　自僱人士帶漏文件白行一趟

【13:03】保就業計劃2022今日起接受申請，合資格僱主及自僱人士可於網上或親臨服務中心申請。今早觀塘觀點中心的服務中心開門前現排隊短人龍，但開始辦公後人龍很快便散去，據現場職員稱，到場人士當中自僱人士及僱主約各佔一半。

香港郵政5.16起調整服務　周六只派特快專遞及本地郵政速遞

【13:02】香港郵政今日（29日）公布，將於下月16日起，維持周一至周五的派遞服務，周六只提供指定急件派遞服務，即特快專遞及本地郵政速遞，其他服務則維持不變。香港郵政解釋，商業機構推行五天工作周，香港郵政處理的普通郵件中，近九成為商業類郵件。本港各區亦設逾140個自助郵寄設施，強調最新調整安排合適。

確診大廈｜2664幢全名單　西貢逸瓏海滙、薄扶林碧瑤灣上榜

【12:45】疫情逐漸放緩，本港昨（28日）新增413宗確診個案，同日衞生防護中心更新的確診大廈名單，共有2,664幢大廈上榜，較前日再減少112幢，當中以沙田區為重災區（佔約一成），同樣有超過200幢上榜還有觀塘及元朗區。

五人被控用假安心出行進入境處大樓　包括三名公務員　保釋候訊

【12:28】5名男女去年涉使用虛假「安心出行」手機應用程式，進入灣仔入境大樓，當中包括入境處和審計署職員，被控以侵入公共機關管轄或管理的物業單位罪，案件今日（29日）在東區裁判法院提堂。控方要求押後案件以便索取進一步法律意見，所以案件押後至6月10日再訊，5名被告均獲保釋。

被告伍敏怡(戴帽)獲准保釋後，離開法院。(李慧娜攝)
曾江逝世｜檢疫酒店指衞生署有巡查隊　按常理敲門無應或有事發生

【12:02】資深藝人曾江日前被發現倒斃在尖沙咀檢疫酒店的房間內，其死訊引起全民熱議，有人質疑檢疫酒店支援不足。位於九龍城的奧斯酒店同為檢疫酒店，董事長鍾偉棠今日（29日）表示，未試過出現敲房門無人回應的情況，認為如出現情況，按常理理解「有啲事情發生咗」。他又表示，衞生署於每間檢疫酒店亦設有巡查隊，負責協調工作及解答疑問，並監察酒店運作。

▼4月27日　曾江被發現倒斃於尖沙咀檢疫酒店房間內▼

封區｜彩虹邨紫薇樓、勵德邨勵潔樓解封　共發現18宗陽性個案

【08:47】彩虹邨紫薇樓及大坑勵德邨勵潔樓今早解封，其中紫薇樓共有約1 100人接受了檢測，當中共發現四宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案，政府亦曾派員到訪約730戶，當中151戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。 勵潔樓則有932人接受檢測，當中發現14宗陽性檢測個案。

▼4月27日　疫情下的機場「人煙」稀少▼

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警巡查荃灣多處揭多人「犯聚」　24男被罰款

【00:03】荃灣警區特別職務隊昨日（28日）巡查區內多個地點，並先後於梨木樹邨一公園、以及鹹田街一遊樂場，發現有群組聚集。行動中，共有18名本地男子及6名巴基斯坦裔男子（31至88歲），涉嫌違反預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例（第599G章）被罰款。警方提醒，市民應顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

上海解封無期　居滬港人一家四口急回港避疫：寧願孩子上網課增413宗確診多5人死亡　本港再錄一宗BA.5變種個案　患者來自南非援港內地女護理員倒斃尖沙咀酒店房間　 社署已聯絡其家人協助5男女用假安心出行闖入境事務大樓　被落案起訴周五提堂

▼4月28日　彩虹邨紫薇樓圍封檢測▼

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曾江逝世｜ 張竹君：家屬物資好快已送達　酒店不需事事問官方曾江逝世｜女兒曾慕雪到殮房認屍　感謝關心︰希望記住佢靚仔一面曾江逝世｜何栢良斥防疫措施脫節　倡有條件下讓抵港人士家居檢疫曾江女兒曾慕雪透露爸爸生前心口痛　檢疫酒店要衛生署批准先開門曾江逝世｜偕夫到殮房認屍　曾江女兒曾慕雪：爸爸感覺到大家的愛曾江逝世｜女兒曾慕雪神情哀傷　與老公到葵涌殮房認取父親遺體
DSE︱通識卷二暗藏伏位　首兩題涉比較或暗比　考生：做到想轉題DSE︱通識卷二選答題涉西九故宮博物館　問如何提升港人生活質素DSE︱通識卷一未見爭議題目　涉東京奧運、WFH等熱門議題政府交還元朗過渡屋同心村　首批155伙今日交付　提早下月入伙疫情拖累　失業人士求助物資支援急增　團體推智能食物捐助計劃主教山配水庫｜導賞團5.16起復辦　增至每日三團　5.3開始預約

▼4月28日　DSE文憑試通識科▼

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全民檢測｜專家倡分8日、高風險區優先　放寬措施或令30萬人染疫強制檢測｜增40幢大廈　蔚藍灣畔、映灣園、恒福花園等上榜封區｜政府圍封勵德邨勵潔樓、彩虹邨紫薇樓　料明日可解封逾20屋苑污水病毒量高　涉石排灣邨、屯門置樂花園　派22萬快測包確診大廈｜全名單2776幢　尖沙咀名鑄、啟德天寰上榜封區｜葵涌安蔭邨康蔭樓解封　發現14宗陽性　中招率約1%

▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

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