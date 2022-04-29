疫情・最新｜消息：下月起本地客機機組人員酒店檢疫減至3日

今日（29日）新增366宗確診個案，較昨日413宗下降逾一成，今日有14宗輸入個案，多11宗死亡呈報，包括6宗醫管局新增個案，以及5宗新增殮房呈報病例。另外，增9宗學校陽性呈報個案，涉9間學校，包括7名學生及2名教職員。



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【17:24】消息指，政府將放寬機組人員檢疫安排，據了解，本地客機機組人員下月起外地回港後，在指定酒店檢疫期減至3天，本地貨機機組人員可免檢疫，在醫學觀察期間亦不用佩帶監察手環。

【16:42】張竹君表示，衞生署殮房呈報方面，法醫收多5宗個案，包括 1女4男、69至90歲，其中1人是院舍院友，殮房發現為陽性，經過病歷分析後，這5人死因均與新冠有關， 2月25日至3月尾離世，其中一人2月14日曾打過科興，另一位打兩針復必泰，最後一針是去年12月。

【16:39】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（29日）新增366宗確診個案，包括14宗輸入個案，多11宗死亡呈報個案，包括6宗醫管局新增個案，以及5宗新增殮房呈報病例。另外，增9宗學校陽性呈報個案，涉7間學校，包括7名學生及2名教職員。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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【15:47】政府今日（29日）公布5月1日取消對海外國家／屬地就2019冠狀病毒病發出的外遊警示。政府於2020年3月17日因應當時全球各地的疫情，對所有國家發出紅色外遊警示，並強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，警示一直生效至今。考慮到現時全球各地疫情主要由Omicron變異病毒株引致，與香港有密切往來的國家疫情水平已大致呈下降趨勢，本港居民回港必須完成疫苗接種，相對而言到海外地區的風險已較低，政府認為現階段可取消對所有國家發出的外遊警示。

▼4月29日 部份污水監測呈陽性涉及屋苑▼



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【15:29】本港疫情近日漸漸回落。政府於今日（29日）公布，多區屋苑污水檢測結果呈陽性。其中包括東區杏花邨、觀塘安達邨、荃灣綠楊新邨和寶雲匯等。政府將陸續向約相關屋苑居民、清潔員和物業管理員派發約23萬個快速測試套裝，供他們自行檢測。

▼4月29日 天文台發出酷熱天氣警告▼



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【14:46】國泰兩名前機艙服務員涉於去年從美國飛抵香港後，在醫學監察期間進行不必要活動，其中一人涉到又一城望月樓午膳，其後兩人均確診2019冠狀病毒病Omicron變異病毒株。他們今日（29日）承認違反防控規例。

▼4月28日 居上海及北京港人回港避疫▼



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【13:04】今屆DSE已在第五波疫情中展開，今日（29日）考試科目為數學科延伸部分（即M1、M2）。考評局表示，今日有1名確診考生，在竹篙灣社區隔離設施應考文憑試；另有1名考生因身體不適而選擇不應考。

【13:03】保就業計劃2022今日起接受申請，合資格僱主及自僱人士可於網上或親臨服務中心申請。今早觀塘觀點中心的服務中心開門前現排隊短人龍，但開始辦公後人龍很快便散去，據現場職員稱，到場人士當中自僱人士及僱主約各佔一半。

【13:02】香港郵政今日（29日）公布，將於下月16日起，維持周一至周五的派遞服務，周六只提供指定急件派遞服務，即特快專遞及本地郵政速遞，其他服務則維持不變。香港郵政解釋，商業機構推行五天工作周，香港郵政處理的普通郵件中，近九成為商業類郵件。本港各區亦設逾140個自助郵寄設施，強調最新調整安排合適。

【12:45】疫情逐漸放緩，本港昨（28日）新增413宗確診個案，同日衞生防護中心更新的確診大廈名單，共有2,664幢大廈上榜，較前日再減少112幢，當中以沙田區為重災區（佔約一成），同樣有超過200幢上榜還有觀塘及元朗區。

【12:28】5名男女去年涉使用虛假「安心出行」手機應用程式，進入灣仔入境大樓，當中包括入境處和審計署職員，被控以侵入公共機關管轄或管理的物業單位罪，案件今日（29日）在東區裁判法院提堂。控方要求押後案件以便索取進一步法律意見，所以案件押後至6月10日再訊，5名被告均獲保釋。

被告伍敏怡(戴帽)獲准保釋後，離開法院。(李慧娜攝)

【12:02】資深藝人曾江日前被發現倒斃在尖沙咀檢疫酒店的房間內，其死訊引起全民熱議，有人質疑檢疫酒店支援不足。位於九龍城的奧斯酒店同為檢疫酒店，董事長鍾偉棠今日（29日）表示，未試過出現敲房門無人回應的情況，認為如出現情況，按常理理解「有啲事情發生咗」。他又表示，衞生署於每間檢疫酒店亦設有巡查隊，負責協調工作及解答疑問，並監察酒店運作。

▼4月27日 曾江被發現倒斃於尖沙咀檢疫酒店房間內▼



【08:47】彩虹邨紫薇樓及大坑勵德邨勵潔樓今早解封，其中紫薇樓共有約1 100人接受了檢測，當中共發現四宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案，政府亦曾派員到訪約730戶，當中151戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。 勵潔樓則有932人接受檢測，當中發現14宗陽性檢測個案。

▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼



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【00:03】荃灣警區特別職務隊昨日（28日）巡查區內多個地點，並先後於梨木樹邨一公園、以及鹹田街一遊樂場，發現有群組聚集。行動中，共有18名本地男子及6名巴基斯坦裔男子（31至88歲），涉嫌違反預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例（第599G章）被罰款。警方提醒，市民應顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

▼4月28日 彩虹邨紫薇樓圍封檢測▼



+ 2

▼4月28日 DSE文憑試通識科▼



+ 3

▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

