疫情・最新｜連續兩日徘徊新增400宗水平　累計錄得兩宗BA.5個案

昨日（28日）新增413宗確診個案，多5人死亡，輸入個案大增至24宗。另外，本港再增一宗由南非輸入的Omicron BA.5變種病毒個案，累計錄得2宗，學校呈報陽性個案有10宗。



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▼4月28日 居上海及北京港人回港避疫▼



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▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼



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【00:03】荃灣警區特別職務隊昨日（28日）巡查區內多個地點，並先後於梨木樹邨一公園、以及鹹田街一遊樂場，發現有群組聚集。行動中，共有18名本地男子及6名巴基斯坦裔男子（31至88歲），涉嫌違反預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例（第599G章）被罰款。警方提醒，市民應顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

▼4月28日 彩虹邨紫薇樓圍封檢測▼



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▼4月27日 曾江被發現倒斃於尖沙咀檢疫酒店房間內▼



▼4月28日 DSE文憑試通識科▼



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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

