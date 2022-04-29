疫情・最新｜連續兩日徘徊新增400宗水平 累計錄得兩宗BA.5個案
撰文：黃煦緻 陳淑霞 梁思行 馬煒傑 黃金棋 林穎嫺
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昨日（28日）新增413宗確診個案，多5人死亡，輸入個案大增至24宗。另外，本港再增一宗由南非輸入的Omicron BA.5變種病毒個案，累計錄得2宗，學校呈報陽性個案有10宗。
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▼4月28日 居上海及北京港人回港避疫▼
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▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼
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【00:03】荃灣警區特別職務隊昨日（28日）巡查區內多個地點，並先後於梨木樹邨一公園、以及鹹田街一遊樂場，發現有群組聚集。行動中，共有18名本地男子及6名巴基斯坦裔男子（31至88歲），涉嫌違反預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例（第599G章）被罰款。警方提醒，市民應顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。
上海解封無期 居滬港人一家四口急回港避疫：寧願孩子上網課增413宗確診多5人死亡 本港再錄一宗BA.5變種個案 患者來自南非援港內地女護理員倒斃尖沙咀酒店房間 社署已聯絡其家人協助5男女用假安心出行闖入境事務大樓 被落案起訴周五提堂
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