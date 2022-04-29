封區｜彩虹邨紫薇樓解封　發現4宗陽性個案　中招率約0.4%

第五波新冠疫情持續，政府繼續採取圍封檢測行動。昨日(28日)圍封的黃大仙彩虹邨紫薇樓，已於今早（29日）約8時解封。圍封期間共有約1,100人接受檢測，當中發現4宗陽性及2宗檢測結果不確定個案，染疫比例約0.4%。



▼4月28日 彩虹邨紫薇樓圍封檢測▼

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政府昨日下午4時半起圍封黃大仙彩虹邨紫薇樓，至今早約8時完成行動。圍封期間共有約1,100人接受檢測，當中發現4宗陽性及2宗檢測結果不確定個案。

此外，政府亦派員到訪紫薇樓約730戶，當中151戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。