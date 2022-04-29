理大生認煽動分裂 官原判囚3年8個月 受國安法約束改判囚5年

一名理大生在在網上放售氣槍後被捕，警方事後在其住所搜出胡椒彈手槍、軍刀和伸縮警棍等武器，並發現他在Telegram頻道「抗共港獨台」中擔任管理員，及發表煽動港獨言論。他日前承認一項煽動他人分裂國家罪，案件今（29日）在區域法院判刑。法官胡雅文以5年6個月作量刑起點，因被告認罪獲刑期扣減，原判其囚3年8個月。惟控方提醒法庭裁定本案情節嚴重者，最終刑期必須監禁5年以上，及10年以下。胡官經考慮後，指在受《國安法》第21條約束下，判被告囚5年。



25歲被告呂世瑜，承認於2020年6月30日至9月24日之間，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。他原另被控的無牌管有槍械、管有攻擊性武器兩罪，則獲法庭存檔。

官指案發時反政府情緒高漲 被告的行為有機會引致更大的風險

法官判刑指，涉案Telegram頻道開放予所有人追蹤，對使用者人數亦未有限制，訊息傳播速度快。而頻道貼文內容多與販賣武器及防禦裝備有關，被告作為頻道的管理員之一，他們的目的是讓更多人可以留意到這個頻道，以煽惑他人進行違反國安法的行為。且案發時正值香港社會動盪之際，當時反政府情緒高漲，被告的行為有機會引致更大的風險，故本案屬情節嚴重。

法官續指，被告與另一人一同干犯本案，縱使兩人有呼籲的行為，但實際上沒有周密或確實的計劃。對於辯方指該頻道的使用者均為一些有共同理想的人，因此他們交流時容易出現一個比一個更情緒高漲，一個比一個說話更激進的情況出現，惟法官認為即使如此，本案情節亦屬嚴重，刑期應以監禁5年為下限，遂以5年6個月作量刑起點，被告及早認罪獲三分一的刑期扣減，原判其囚3年8個月。

控方聽罷指，既然法庭裁定本案情節嚴重者，最終刑期必須監禁5年以上，及10年以下。辯方亦同意其說法，但指出5年6個月已反映了被告刑責，倘若被告最終刑期改為5年，則代表其只獲11分之一的扣減，情況實屬不公，望法庭能重新考慮案件嚴重性。法官聽罷雙方陳詞指，法庭既已裁定本案性質屬嚴重，在沒有情節轉變下，無必要重新考慮其嚴重性，故最終在受《國安法》第21條約束下，判被告囚5年。

案件編號：DCCC 401/ 2021