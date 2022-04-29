女童遭打火機燒手和風筒燙面　母親男友罪成囚30個月

34歲男子涉多番虐待女友與前夫所生的7歲女兒，包括以打火機燒手、以風筒的熱風近距離燙面，和濕毛巾掩口鼻等。他否認兩項故意襲擊促致該兒童受到損害罪，裁判官今(29日)裁定他罪成，並在判刑時斥責他的卑劣殘忍、令人髮指，終判他監禁30個月。



34歲被告葉翰霖，被控兩項故意襲擊促致該兒童受到損害罪，指他於2019年9月1日至11月27日之間其中一天，以及於2019年12月15日，分別在九龍深水埗北河街某唐樓的梯間及單位內，作為一名7歲女童X的管養、看管或照顧責任人，卻故意襲擊、虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的健康損害。

庭上早前播放X的會面紀錄，她稱曾遭被告以打火機燒手，令她的手上出現了一個大水泡。此外，被告聽到X表示想去父親那邊，十分生氣，用風筒熱風近距離吹X的面部約5分鐘，以及吹其腳背約7分鐘。被告其後又用濕毛巾掩住X的口鼻，令她呼吸困難，再叫X脫去上衣，用花灑冷水淋其身體。

X庭上作供時亦提及，被告曾捉住她的腳，使X整個人倒轉，再「揈下揈下」，以及用金屬片插入X的十隻指甲縫隙致流血。

案件編號：WKCC2973/2021