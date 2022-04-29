查逸超獲委任中大校董會主席　5.1起生效　接替梁乃鵬任期三年

政府今日（29日）宣布，特首以香港中文大學監督身分，接受中大校董會提名，委任首富李嘉誠的外甥、現任中大校董會成員的查逸超為中大校董會主席，任期由今年5月1日起生效，為期3年。



查逸超獲委任為中大校董會主席，任期由今年5月1日起生效，為期3年。（中大圖片）

查逸超表示，很榮幸在中大的歷史性重要時刻獲委任為校董會主席，熱切期待與大學所有成員一起慶祝中大六十周年，實現大學五年策略計劃中的目標。

查逸超是福田集團控股有限公司資深顧問，在加入福田集團前，曾任美國西北大學全職管理人員及大學教授。他現為美國西北大學榮休教授及香港大學牙醫學院榮譽臨床教授。繼擔任香港科技大學校董會副主席後，他被委任為中大校董會成員。此外，他亦是多個政府諮詢委員會及非牟利組織的董事會成員，包括獲邀成為香港特別行政區行政長官創新與戰略發展顧問委員會成員。

梁乃鵬任期將於2022年4月30日屆滿。（資料圖片 / 羅君豪攝）

中大校長段崇智表示，查逸超在高等教育界有豐富領導經驗，在公共服務方面貢獻良多，熱切期待與他推動中大發展。他亦衷心感謝即將卸任的校董會主席梁乃鵬，稱他是一位傑出領袖，在任期間帶領大學達成多項重要發展計劃及度過種種挑戰，為中大未來發展奠下良好基礎。

教育局發稿讚賞查逸超是傑出的社會領袖，對香港社會貢獻良多；又指他在高等教育界擁有豐富經驗，深信在他的帶領下，中大必定能精益求精，再創佳績。發言人亦向梁乃鵬致謝，指在其領導下，中大鞏固世界頂尖大學地位，在教學和研究上精益求精，成就斐然。