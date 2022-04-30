疫情．最新｜今午夜後准非港人入境 本地機組人員檢疫減至3日
撰文：林穎嫺 黃金棋 鍾妍 梁思行 馬煒傑 江麗盈 何瑞芬
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本港昨日（29日）新增366宗確診個案，較前日413宗下降逾一成，包括14宗輸入個案。
隨着本地疫情持續緩和，政府逐步放寬入境限制。由明日（5月1日）起，已完成接種疫情的非本地居民，也可如本港居民一樣入境，於檢疫酒店進行七日隔離；航班熔斷機制同時也開會放寬，上調至同機5人或全機5%乘客確診。按政府昨日公布，民航機機組人員回港後，在酒店的檢疫日數也會有7日減至3日，貨機機組人員更毋須檢疫。
昨日疫情報道總覽：
【09:25】本港新冠肺炎疫情緩和，確診數字逐步回落。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（30日）指，長假期過後學校逐步恢復面授課堂，疫情未見呈上升趨勢，估計原因是現時本港近120萬人染疫，加上疫苗接種率上升，暫時建立免疫屏障，「兩樣加埋有鬆一口氣機會」。
▼4月21日 旺角人流明顯回升▼
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【07:54】鑽石山鳳德邨黛鳳樓今早解封，期間約1520人接受檢測，當中發現六宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，政府亦曾派員到訪約880戶，當中197戶在過程中沒人應門。
▼4月29日 鑽石山鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼
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▼5月1日起9間轉作指定檢疫酒店▼
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兩前機艙服務員認違防控規例 稱相信外出屬必要 官拒納認罪消息：5.1起本地客機機組人員酒店檢疫期減至3日 貨機人員免檢疫駐港客機機組人員5.1起酒店檢疫期減至3日 首7日需每日快測疫情｜港府5.1起取消對海外國家外遊警示 張竹君籲非必要勿外遊9間社區隔離酒店下月改供旅客檢疫 料增4000間指定檢疫酒店房
▼4月28日 居上海及北京港人回港避疫▼
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疫情｜增366宗確診 多11宗死亡 學校呈報9宗個案衞生署未恢復個案追蹤 關注院舍學校等高危點 新病毒威脅待觀察抗疫熱線助理斥旅議會誤導 新入職紅日不獲支薪 每月收入少幾千香港郵政5.16起調整服務 周六只派特快專遞及本地郵政速遞DSE｜數學科延伸部份今開考 一確診考生竹篙灣應考一人不適棄考
▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼
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五人被控用假安心出行進入境處大樓 包括三名公務員 保釋候訊曾江逝世｜檢疫酒店指衞生署有巡查隊 按常理敲門無應或有事發生保就業2022｜首日4.2萬僱主、2.7萬自僱者申請 創新辦指反應熱烈保就業計劃2022｜ 服務中心今啟用 自僱人士帶漏文件白行一趟臨時失業支援｜僅15.3%受訪基層符申領資格 社區組織倡放寬門檻
▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼
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強制檢測｜天水圍嘉湖山莊續有兩座上榜 葵涌重災佔多達7幢封區｜鑽石山鳳德邨黛鳳樓圍封強檢 目標明早8時解封杏花邨、安達邨及荃灣五屋苑污水呈陽性 23萬人獲派快測包確診大廈｜2664幢全名單 西貢逸瓏海滙、薄扶林碧瑤灣上榜封區｜彩虹邨紫薇樓、勵德邨勵潔樓解封 共發現18宗陽性個案
▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼
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