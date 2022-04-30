疫情．最新｜今午夜後准非港人入境　本地機組人員檢疫減至3日

本港昨日（29日）新增366宗確診個案，較前日413宗下降逾一成，包括14宗輸入個案。



隨着本地疫情持續緩和，政府逐步放寬入境限制。由明日（5月1日）起，已完成接種疫情的非本地居民，也可如本港居民一樣入境，於檢疫酒店進行七日隔離；航班熔斷機制同時也開會放寬，上調至同機5人或全機5%乘客確診。按政府昨日公布，民航機機組人員回港後，在酒店的檢疫日數也會有7日減至3日，貨機機組人員更毋須檢疫。



昨日疫情報道總覽：



【09:25】本港新冠肺炎疫情緩和，確診數字逐步回落。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（30日）指，長假期過後學校逐步恢復面授課堂，疫情未見呈上升趨勢，估計原因是現時本港近120萬人染疫，加上疫苗接種率上升，暫時建立免疫屏障，「兩樣加埋有鬆一口氣機會」。

▼4月21日 旺角人流明顯回升▼



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【07:54】鑽石山鳳德邨黛鳳樓今早解封，期間約1520人接受檢測，當中發現六宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，政府亦曾派員到訪約880戶，當中197戶在過程中沒人應門。

▼4月29日 鑽石山鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼5月1日起9間轉作指定檢疫酒店▼



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▼4月28日 居上海及北京港人回港避疫▼



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▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



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▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

