疫情．最新｜鴨脷洲利東邨東安樓今午圍封強檢　料行動明午完成

本港昨日（29日）新增366宗確診個案，較前日413宗下降逾一成，包括14宗輸入個案。



隨着本地疫情持續緩和，政府逐步放寬入境限制。由明日（5月1日）起，已完成接種疫情的非本地居民，也可如本港居民一樣入境，於檢疫酒店進行七日隔離；航班熔斷機制同時也開會放寬，上調至同機5人或全機5%乘客確診。按政府昨日公布，民航機機組人員回港後，在酒店的檢疫日數也會有7日減至3日，貨機機組人員更毋須檢疫。



昨日疫情報道總覽：



【15:00】鴨脷洲利東邨東安樓今午3時起圍封強檢，政府目標是在明日（1日）約中午12時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:14】疫情逐漸放緩，有確診者居住的大廈數目亦大減。本港昨日（29日）新增90幢大廈有住戶確診，總數進一步回落至2,605幢，較前一日少50幢。新增的大廈中，以元朗最為重災，共增12幢大廈有住戶染疫，涉及Yoho Town 3座，而嘉湖山莊則再有三座有居民「中招」。

【13:40】當局表示，西貢翠塘花園、將軍澳翠林邨及沙田水泉澳邨等，由於該些地區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物業管理員派發合共約21.5個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【13:20】第五波疫情高峰時期，上水屠房曾因多人確診而人手短缺，本港鮮肉供應一度面臨困難，內地政府因應港府要求，於3月初調遣38名屠宰人員往上水屠房支援。政府今（30日）表示，內地援港屠宰專隊中的24名人員，今日經深圳灣口岸離港，餘下14名人員將續留港支援。

【13:06】今日(30日)舉行文憑試視覺藝術科考試，考評局表示約有3,400名考生報考，合共設有60個禮堂試場及124個為特殊教育需要考生而設的特別試場。今日有1名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考文憑試，沒有收到考生要求即日到竹篙灣應考的申請。

【13:01】本港逾百萬人曾確診新冠肺炎，康復後仍然要面對「新冠長期綜合後遺症」（即長新冠）問題。中文大學醫學院院長陳家亮表示，中大轄下香港微生物菌群創新中心長期追蹤逾100名新冠康復者，推算本港每四名康復者就有三人受長新冠影響，最常見是疲倦、失眠、記憶力差或脱髮。他促請醫管局必須正視「長新冠」這個潛在問題，並建議康復者若有症狀，可及早接受中大糞便檢測，了解自己是否患有長新冠。

【11:56】第五波疫情重創本港經濟，政府重推保就業計劃並於昨日（29日）起接受申請。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今日（30日）接受電台節目訪問時表示，至今接獲4.9萬名僱主申請，當中逾八成過去曾申請過，約9,000宗是新申請，另外亦有3.8萬宗自僱人士申請，數字符合預期。

【11:56】本港第五波疫情中院舍爆疫，不少死亡個案均是院友。勞工及福利局局長羅致光今日（30日）指，政府內部正檢視減低第六波感染風險，認為大家有清楚共識，不論院舍設備多好，確診個案亦不應放在院舍。未來準備工作會研究，當院舍出現確診個案時，如何第一時間將相關院友搬離院舍。

【11:36】疫苗通行證第二階段今日（30日）起實施，18歲或以上及接種第一劑新冠疫苗後，已超過6個月的12至17歲人士，要在食肆堂食，及進入指定處所，需打齊兩針；如12至17歲人士接種第一劑疫苗後未滿6個月，則疫苗通行證仍然有效。

▼疫苗通行證一覽▼



【11:08】本港1月至3月本港最新失業率升至5%，超過18萬人失業。勞工及福利局長羅致光今日（30日）指出，由於2月數字「惡化得好緊要」，而3月出現好轉，故下個月公布2月至4月的失業率，「相對1月至3月一定差啲」。不過他相信，失業率高峰已過，而政府推出的「保就業計劃」產生經濟效果，公布後「有啲行為轉變，（僱主）開始諗捱埋落去」。

【09:25】本港新冠肺炎疫情緩和，確診數字逐步回落。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（30日）指，長假期過後學校逐步恢復面授課堂，疫情未見呈上升趨勢，估計原因是現時本港近120萬人染疫，加上疫苗接種率上升，暫時建立免疫屏障，「兩樣加埋有鬆一口氣機會」。

▼4月21日 旺角人流明顯回升▼



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【07:54】鑽石山鳳德邨黛鳳樓今早解封，期間約1520人接受檢測，當中發現六宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，政府亦曾派員到訪約880戶，當中197戶在過程中沒人應門。

▼4月29日 鑽石山鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼5月1日起9間轉作指定檢疫酒店▼



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▼4月28日 居上海及北京港人回港避疫▼



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▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



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▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

