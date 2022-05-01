疫情・最新｜五一勞動節 非港人入境今解禁 DSE假日考試
撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 黃煦緻 陳栢麟 姚超雯
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今日（5月1日）五一勞動節，已完成疫苗接種的非香港居民，今起可入境。今屆DSE文憑試4月22日如期開考，因應疫情嚴重，壓縮至三周舉行，因此今日雖是周日兼勞動節，也進行考試，科目為較少考生修讀的健康管理與社會關懷科。
本港昨天（4月30日）新增363宗確診個案，包括25宗輸入個案，14人昨日抵港。多10宗死亡。衞生防護中心在監測中發現，Omicron變種病毒BA.2.12及BA.2.12.1各自有5宗，即共10宗輸入個案。
昨日疫情報道總覽：
▼4月30日 利東邨東安樓圍封強檢▼
【08:00】開一罐罐頭，配一碗白飯，不算食得好，但至少食得飽。第五波疫情下，油漆工人趙先生瀕臨失業，月入頓減至三、四千元，為縮減生活開支，他食得最多的就是「罐頭、白飯」。經歷幾波疫情，趙先生直言今波疫情對工作影響最大：「入行咁多年，未見過咁差嘅情況。」
今波疫情似乎已緩和，但他對前境只敢抱觀望態度，未知工作量及收入何時會恢復正常，亦擔心未來有第六波疫情，所以決定為轉行做準備，去考取保安牌鋪定後路：「即使有第六波，我都可以搵多行。」
入行咁多年，未見過咁差嘅情況。……（工作）散到真係得一兩日，仲要係朋友拍膊頭，夾硬畀你開一兩日工。
▼5月1日起9間轉作指定檢疫酒店▼
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▼疫苗通行證一覽▼
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▼4月30日 多個工會在勞動節前夕到政府總部請願▼
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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼
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