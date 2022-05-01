疫情．最新｜40幢樓納強檢公告　私樓首佔逾半　將軍澳重災

今日（5月1日）是五一勞動節，本港疫情持續橫行，單日新增300宗確診，為2月5日以來單日呈報個案最低一日，另有5名病人離世。



同時，由今日起，已完成疫苗接種的非香港居民，今起可入境。今屆DSE文憑試4月22日如期開考，因應疫情嚴重，壓縮至三周舉行，因此今日雖是周日兼勞動節，也進行考試，科目為較少考生修讀的健康管理與社會關懷科。



昨日疫情報道總覽：



▼5月1日強制檢測公告▼



▼5月1日 沙田豐盛苑榮盛閣圍封檢測▼



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【16:38】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，隨著疫情緩和，會檢視人手及運作安排，稍後會恢復普通科門診部份正暫停的服務，以及增加診症名額，詳情會再公布。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增300宗確診，119宗經核酸檢測確診、181宗經快速檢測確診，全部個案中，有22宗為輸入個案，而再多5名病人離世，病死率0.76%。

▼5月1日 疫情記者會▼



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【16:09】本港年初爆發第五波疫情，隔離設施需求急增。發展局局長黃偉綸今日（1日）發表網誌，稱自爆發第五波疫情後，機電署已檢視200多個地點的通風系統及機電設備，並為部份場地加裝備，使它們成為合適的隔離設施。

黃偉綸又指，政府集結了民間力量，透過各方通力合作，令香港做到「房等人」、「針等人」、「床等人」的情況。

圖示在體育館設立的長者暫託中心。（發展局圖片）

【16:05】DSE文憑試正進行，考評局因應第五波疫情，將考試壓縮在三星期進行，今日是勞動節假期，正當市民趁假日外出遊玩時，小部分考生仍要奮筆疾書，出席今日下午的考試，是文憑試11年來首次，更可能是中學公開試首度在公眾假期進行。今日開考為DSE健康管理與社會關懷科，考試場地之一的天主教新民書院，中午未開門前已有考生在門外等候，有考生指「紅日考試好驚喜」。

【16:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午四時起限制在沙田豐盛苑榮盛閣內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（2日）約上午八時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:00】政府表示，屯門、元朗、觀塘及九龍城共7個屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。涉及屋苑分別為：

屯門區 — 大興邨

元朗區 — 朗屏邨

觀塘區 — 康栢苑、興田邨、康華苑及康雅苑

九龍城區 — 馬頭圍邨

【14:00】衞生防護中心公布最新確診大名單廈，單日共有2,505大廈上榜，較之前一日的2,603幢少，其中有87幢新上榜，以觀塘區稱冠，共有13幢新大廈列入名單，其次則為東區，共10幢大廈上榜。此外，亦有3幢洋房首次上榜，包括有赤柱海天徑洋房。

▼4月30日 確診大廈全名單▼



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【12:30】今日勞動節假期，港府調整入境防控措施，包括取消非香港居民入境限制。一班由菲律賓馬尼拉來港的航班約上午8時抵港，乘客需先進行核酸檢測，「檢測待行」三小時後，約上午11時陸續步至離境大堂，雖然航班乘客似乎以外籍家庭傭工為主，但亦有一名男子向記者稱來港旅遊。

▼5月1日 非香港居民准入境▼



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【11:06】鴨脷洲利東邨東安樓上午約11時解封，圍封期間有1,541人接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，即受檢居民染疫比例約0.3%。

【10:40】疫情肆虐兩年多，華彩集團主席、廠商會會長史立德今日（1日）於港台節目表示，已有兩多年未能返回內地的廠房，認為已受到困擾，呼籲政府推行「香港特色動態清零」，例如港澳兩地先行先試，率先恢復通關往來，初時限制每日2,000或3,000人。若成功推行，則可成為內地榜樣。

【10:00】第二階段消費券計劃有新消息，政府宣布，除現行四家儲值支付工具營辦商外，已甄選多兩家營辦商協助推行二○二二年（第二階段）消費券計劃。政府指，現正為計劃的第二階段積極籌備，獲甄選在第二階段協助發放消費券的儲值支付工具營辦商會增至六家，包括支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK。政府正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布第二階段詳情，目標是在今年中開始接受登記。

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▼4月30日 利東邨東安樓圍封強檢▼



【08:00】開一罐罐頭，配一碗白飯，不算食得好，但至少食得飽。第五波疫情下，油漆工人趙先生瀕臨失業，月入頓減至三、四千元，為縮減生活開支，他食得最多的就是「罐頭、白飯」。經歷幾波疫情，趙先生直言今波疫情對工作影響最大：「入行咁多年，未見過咁差嘅情況。」

今波疫情似乎已緩和，但他對前境只敢抱觀望態度，未知工作量及收入何時會恢復正常，亦擔心未來有第六波疫情，所以決定為轉行做準備，去考取保安牌鋪定後路：「即使有第六波，我都可以搵多行。」

入行咁多年，未見過咁差嘅情況。……（工作）散到真係得一兩日，仲要係朋友拍膊頭，夾硬畀你開一兩日工。 油漆工趙先生

▼5月1日起9間轉作指定檢疫酒店▼



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▼疫苗通行證一覽▼



▼4月30日 多個工會在勞動節前夕到政府總部請願▼



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▼4月21日 旺角人流明顯回升▼



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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

