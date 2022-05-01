DSE｜文憑試首次公眾假期開考　考生指勞動節考試好驚喜

DSE文憑試正進行，考評局因應第五波疫情，將考試壓縮在三星期進行，今日（1日）是勞動節假期，正當市民趁假日外出遊玩時，900名考生仍要奮筆疾書，出席今日下午的考試，是文憑試11年來首次，更可能是中學公開試首度在公眾假期進行。



今日開考為DSE健康管理與社會關懷科，考試場地之一的天主教新民書院，中午未開門前已有考生在門外等候，有考生指「紅日考試好驚喜」。



考生首聞是第一次紅日考試：早啲考完都安心啲

應屆健康管理與社會關懷科文憑試今日開考，在微風細雨下，有到天主教新民書院的考生，在試場未開、開考前一小時已抵達試場。

李同學稱他得知今日考試要到傍晚6時才完結後，早已吃了午餐備戰，「食清淡啲，因為驚腸胃唔太好。」他原先不知道今天是歷屆文憑試中首次在公眾假期考試，「好驚喜，第一次知，但都無辦法嘅，早啲考完都安心啲！」

DSE考生李同學特意提前一小時來到考場等待應考。（鄭子峰攝）

為了適應環境，住石硤尾的李同學特意提前一小時來到考場，「唔熟悉呢邊，搵（考場都要一段時間。」他續指，周四考完通識科後，今日應考有類似議題的健康管理與社會關懷科更有信心，惟考完試還要接着溫習下一科，故勞動節連假沒打算外出放鬆。

郭同學對紅日仍須考試感到無奈。（姚超雯攝）

考生：人哋勞動節出嚟玩，我就嚟考試

同樣提前到試場預備的郭同學對於紅日也要考試感到意外，「好奇怪、好無言，放假日子都要特登出嚟考試，人哋出嚟玩，我就嚟考試。」她表示理解這是疫情下不能避免的安排，但認為相對歷屆考生不用在假期考試，這樣「唔公平」。她表示已早已與朋友相約試後見面。

另一考生安同學則指，公眾假期要考試「好少見」，覺得「幾有趣」。她的目標是成為一名護生，希望這科的成績能至少獲第四等。

DSE考生安同學指公眾假期要考試「好少見」，她的目標是成為一名護生，希望這科的成績能至少獲第四等。(姚超雯攝）

5.8佛誕兼母親節考倫理與宗教科

除了今日開考的健康管理與社會關懷科，以及明日開考的化學和組合科學（化學）科，下周日、一的母親節連假亦有倫理與宗教、英語文學及設計與應用科技科考試。

今日（1日）位於屯門仁濟醫院第二中學的試場，雖然是假日，學校安排了十多名教師及工作人員支援考務工作。（考評局提供圖片）

考評局：6科考試假日舉行 共涉1.4萬考生

考評局表示，為減低考試因疫情而中斷的風險，今年DSE考試時間表程由過往約四星期縮短至約三星期，共有六個科目的考試安排在星期日下午及公眾假期舉行，合共有超過14,000人次的考生，設逾160個試場及300多個為特殊教育需要SEN考生而設的特別試場。

今日是考評局首次於假日舉行的文憑試，約有900名考生應考；而開設的禮堂試場有12個，為SEN考生而設的特別試場則有31個。

考評局表示，由於今日考試於下午舉行，負責運送試卷的人員今早約11 時「開倉」，安排運輸車隊把試卷送達各個試場；而在明日及5月8日舉行的考試則於早上8時30分開考，職員清晨約6時便要「開倉」準備運送試卷。支援中心的工作人員則在假日考試期間，繼續與各個試場保持聯繫，亦有負責有關科目考試的評核發展經理在場協助，為試場提供即時支援。

今日無考生於竹篙灣應考

局方指公開考試資訊中心在假期亦維持「朝6晚6」的熱線服務，除在清晨時段為需要到竹篙灣社區隔離設施應考的考生作出安排，亦為其他考生解答疑問與提供支援，而今日並沒有考生於竹篙灣應考。

每日考試結束後，則由負責答卷掃描的人員接力，處理來自全港各個試場的答卷，以便能盡快進行評卷工作。

▼5月1日 非香港居民准入境▼

