疫情．最新｜單日確診人數降至三個月低位 輸入個案料將上升
撰文：黃煦緻 陳淑霞 馬煒傑 王潔恩 鍾妍 歐陽德浩 勞敏儀 梁思行 陳栢麟
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本港新冠病毒第五波疫情持續緩和，昨日（1日）五一勞動節，衞生署公布新增300宗確診，為2月5日以來單日呈報個案最少一日，呈報不治人數也減至5人。另外，已完成疫苗接種的非香港居民，昨起准許入境，衞生署料輸入個案將不可避免上升；機組人員檢疫安排也開始放寬，有學者認為可取消熔斷機制。
昨日疫情報道總覽：
▼5月1日 非香港居民准入境▼
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▼5月1日 沙田豐盛苑榮盛閣圍封檢測▼
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【08:00】政府昨日（1日）宣布，新增兩間營辦商派發下期5,000元消費券，分別為滙豐銀行的PayMe及中銀香港的BoC Pay，惟轉會須完成新的登記手續，有市民或嫌麻煩保留原有的平台。下文將分析兩家營辦商將如何派發消費券，及未來覆蓋的商戶數量等因素，讓讀者考慮是否需要「轉會」。
【08:00】電子消費券首輪5,000元已於4月7日派發，第二輪的5,000元將於暑假時派出。若屆時外遊解禁，即回港毋須檢疫，市民要留意消費券不能用於出外旅行，但可用於本地遊。
有學者分析指，消費券對提振經濟作用有限，直言「買完一輪就無以為繼」，強調經濟好轉與否在於政府對疫情的處理態度，「如果一手派錢，但另一邊又出重招，就如自挖墳墓」。
▼5月1日 李家超到訪天水圍天恩街市▼
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疫苗通行證｜食環署警方巡食肆嚴厲執法 18名雀友「輸」政府9萬通關｜廠商會籲推香港特色動態清零 先與澳門通關 限每日2000人增300宗確診5人不治 張竹君料放寬非港人入境後 輸入個案增指定診所需求下跌 醫管局預告將恢復普通科門診：詳情稍後公布改裝作隔離設施 機電署曾檢視200多處地點並進行加裝工程DSE｜文憑試首次公眾假期開考 考生指勞動節考試好驚喜
▼疫苗通行證一覽▼
消費券｜搶客亂戰 姜濤PayMe鬥姚焯菲BoC Pay 硬撬八達通用家？消費券｜PayMe用戶逾270萬 3.4萬商戶使用 BoC Pay將推優惠吸客消費券｜增滙豐PayMe、中銀BoC Pay派錢 市民最快年可中「轉會」消費券｜第二期暑假派發 不能用於外遊 學者料提振經濟作用有限消費券｜PayMe、BoC Pay點樣用？專家料以電子現金券形式扣數支付
▼滙豐銀行PayMe找姜濤拍廣告推廣 ▼
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強制檢測｜涉40幢 中產屋苑太古城、置富花園、新港城各一幢上榜封區｜鴨脷洲利東邨東安樓解封 發現5宗陽性個案 中招率約0.3%確診大廈｜87幢新上榜 包括三洋房 港島海逸君綽酒店中招朗屏邨、馬頭圍邨等七屋苑污水呈陽性 政府將派20萬個快測包強制檢測｜涉40幢 將軍澳最多 東港城、新寶城等均為第6座上榜封區｜政府圍封沙田豐盛苑榮盛閣 目標周一早上八時解封
▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼
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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼