疫情．最新｜沙田豐盛苑榮盛閣強檢發現兩宗陽性個案　已解封

本港新冠病毒第五波疫情持續緩和，昨日（1日）五一勞動節，衞生署公布新增300宗確診，為2月5日以來單日呈報個案最少一日，呈報不治人數也減至5人。另外，已完成疫苗接種的非香港居民，昨起准許入境，衞生署料輸入個案將不可避免上升；機組人員檢疫安排也開始放寬，有學者認為可取消熔斷機制。



昨日疫情報道總覽：



【8:00】被圍封的沙田豐盛苑榮盛閣今早（2日）解封，在圍封期間，共發現兩宗陽性檢測個案。政府上午7時30分完成強制檢測行動，豐盛苑榮盛閣內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口，離開「受限區域」。行動期間，約1439名身處豐盛苑榮盛閣內的人士接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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▼5月1日 非香港居民准入境▼



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▼5月1日 沙田豐盛苑榮盛閣圍封檢測▼



【08:00】政府昨日（1日）宣布，新增兩間營辦商派發下期5,000元消費券，分別為滙豐銀行的PayMe及中銀香港的BoC Pay，惟轉會須完成新的登記手續，有市民或嫌麻煩保留原有的平台。下文將分析兩家營辦商將如何派發消費券，及未來覆蓋的商戶數量等因素，讓讀者考慮是否需要「轉會」。

【08:00】電子消費券首輪5,000元已於4月7日派發，第二輪的5,000元將於暑假時派出。若屆時外遊解禁，即回港毋須檢疫，市民要留意消費券不能用於出外旅行，但可用於本地遊。

有學者分析指，消費券對提振經濟作用有限，直言「買完一輪就無以為繼」，強調經濟好轉與否在於政府對疫情的處理態度，「如果一手派錢，但另一邊又出重招，就如自挖墳墓」。

▼5月1日 李家超到訪天水圍天恩街市▼



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▼疫苗通行證一覽▼



▼滙豐銀行PayMe找姜濤拍廣告推廣 ▼



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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

