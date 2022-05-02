洪水橋命案｜涉謀殺罪男被告身形矮小　同案4人全還柙候訊

元朗洪水橋上周五（29日）早上，有人見一名男子疑利用板車拖着一件包裹的人形物體。警方接報到場發現一名女子的屍體。該女死者的男人涉嫌與案有關，被控以一項謀殺罪，而居住同一單位的兩男一女，則各被控一項阻止合法埋葬屍體罪。4人今（2日）被解往屯門法院提堂，各人暫毋須答辯。案件押後至6月27日再訊，全部需還柙看管。

首被告吳家聲，25歲，無業。被控一項謀殺罪，指他於2022年4月28日至29日之間，在元朗洪水橋田廈路富安花苑某單位謀殺葉芷清。

首被告吳家聲被控一項謀殺罪，由警車押送至法庭。(鄭子峰攝)

另外三名被告：蔡志朗，31歲，倉務員；鄭沛雯，28歲，家庭主婦；及鄭的丈夫陳穎康，27歲，倉務員，各被控1項阻止合法埋葬屍體罪，指他們於同日和同地阻止合法埋葬葉芷清的屍體。

被控謀殺的吳身形矮小，庭上表現平靜，一時望向裁判官，一時低頭，案中唯一女被告則不時抽泣。吳未有保釋申請，其餘3人有透過代表律師申請保釋，但全部被拒。

裁判官把案件押後至6月27日，於屯門法院再訊，期間讓警方繼續調查。而第二至第四被告會於5月10日，處理三人的保釋覆核。

案件編號：TMCC602/2022

元朗洪水橋2022年4月29日發現女屍。(詳看下圖)