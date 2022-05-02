DSE︱1.2萬考生今「紅日」考化學　三人竹篙灣應考　一人不適棄考

DSE中學文憑試今日（2日）在勞動節翌日公眾假期考化學科，考評局表示今日分別有兩名正檢疫及一名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考文憑試，另有1名考生因身體不適而選擇不應考。



▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼



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123個禮堂試場考化學 組合科學(化學)考試約有250人應考

DSE連續兩日「紅日」開考，今舉行化學科考試，考評局指約有12,000名考生報考，合共設有123個禮堂試場及218個為特殊教育需要考生而設的特別試場，而同日舉行的組合科學(化學)考試則約有250名考生報考，合共設有4個禮堂試場及10個為特殊教育需要考生而設的特別試場。

今沒收到考生即日到竹篙灣隔離設施應考申請

考評局表示今日分別有2名正檢疫及1名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考文憑試，另有1名考生因身體不適而選擇不應考。而考評局公開考試資訊中心今早沒有收到考生要求即日到竹篙灣社區隔離設施應考的申請。