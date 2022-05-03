疫情．最新｜幼稚園及中學今分階段復課　學生快測陰性才准回校

本港第五波疫情持續緩和，昨日（2日）新增283宗確診，為2月4日以來首次跌穿300宗水平。隨着各方復常，1,900間幼稚園及中學今起分階段復課，前者最多三分一學生可回校，後者則可半數學生回校；4月21日復課的小學，今起可全校學生回校上課。所有學生早上回校前，都必須在家先進行快速病毒測試，陰性才准回校。



醫管局今天（3日）起恢復10間普通科門診服務，之後會陸續恢復其他曾暫停服務的普通科門診，但23間診治新冠病人的指定診所仍維持服務。



昨日疫情報道總覽：



▼疫苗通行證一覽▼



【02:56】去年獲選「亞洲50最佳餐廳2021」第一位、香港米芝蓮一星食肆中環「大班樓」The Chairman，違反防疫規例，遭食環署罰停晚市堂食14日，由4月24日至本月7日為止，期間日間營業時間也最多只能二人一枱，下午6時後不能設堂食。

社交距離措施上月22日放寬，食肆准許恢復晚市堂食至晚上10時，每枱最多人數倍增至四人。罰停晚市的制度由被發現違規的翌日開始，即大班樓疫後只做了兩晚堂食又要停，料大批數月前訂枱的老饕因而是押後品嚐該店名菜，未知大班樓違反哪些防疫規定，而罰停晚市堂食14日為最嚴重處分。

「大班樓」The Chairman去年榮登「亞洲50最佳餐廳2021」第一位，今年則跌至第五。（大班樓Facebook圖片）

▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼



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▼5月1日 非香港居民准入境▼



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▼5月1日 李家超到訪天水圍天恩街市▼



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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

