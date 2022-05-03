疫情｜民政總署長假期加強執法　大班樓被罰停晩市14天

「疫苗通行證」第二階段實施後的首個長假期期間（4月30日至5月2日），民政總署轄下的牌照事務處（牌照處）加強巡查其簽發牌照的處所。行動中，有兩個違規處所被罰停晩市14天，據悉其中一間是在「亞洲50最佳餐廳2021」榮登榜首的大班樓。



民政總署發言人昨日（2日）表示，牌照處在三日的行動中，共巡查92個會址及13間酒店，行動中向一名沒有掃描「安心出行」場所二維碼的會址使用者，發出定額罰款通知書；此外，牌照處亦已要求兩個沒有按規例保留員工快速抗原測試紀錄的會址，採取減低傳播風險的相應措施，違規處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於二人同坐一桌，為期14天。牌照處亦會考慮對該兩個處所的持牌人提出檢控。

大班樓主打本地食材，包括本地雞、自家製生曬臘肉等。

大班樓位列「世界50最佳餐廳2022」十強

被罰停晩市14天的大班樓，是「亞洲50最佳餐廳2021」榜首，亦是香港首家登上第一位的餐廳，更於同年再度獲得米芝蓮一星。大班樓雖然於「亞洲50最佳餐廳2022」跌至第5位，但仍於「世界50最佳餐廳2022」位列十強。

民政總署提醒，雖然疫情近期緩和，社交距離措施自4月21日起亦逐步放寬，牌照處轄下各持牌處所負責人仍必須嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），以及第599章其他規例等規定及指示。相關顧客及訪客，亦須遵守各項防疫規例及限制，包括疫苗接種、群組聚集及佩戴口罩等規定。

▼過去14日內曾出現確診患者的大廈▼

