東鐵過海．最新｜陳帆︰過海段5月15日通車　直通車命運適時公布

【東鐵/沙中線】港鐵東鐵線過海段原訂於今年6至7月通車，運輸及房屋局局長陳帆今日（3日）聯同港鐵公司行政總裁金澤培見記者。陳帆宣布，過海段將於本月15日通車，成為本港第四條過海鐵路，而新建的會展站及金鐘站擴建部份將同日啟用。

金澤培指出，過海段通車後，只新增一個車站，其他車站的車程組合票價未有轉變。他舉例指，乘客日後由旺角東出發，將更四通八達，過海車程更快，但旺角東前往金鐘的車費，則未有加，與現時收費表相同。



港鐵公布加入東鐵線過海段車站的路線圖。（東鐵線過海段網頁圖片）

▼東鐵線過海段車站最後準備▼



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乘搭港鐵東鐵線由九龍塘往金鐘，淨車程需時13分鐘，並且不用轉車。（港鐵圖片）

【14:25】對於項目最終造價，陳帆說，政府在沙中線項目承擔總額未有最新變動。

【14:12】繁忙時段安排方面，陳帆表示，自己放工過九龍都會乘港鐵，月台雖然多人，但每兩三班車後都會有「吉車」，相信港鐵會調動列車，方便市民出行。

至於直通車方面，因高鐵覆蓋面廣，發展綿密，港府、港鐵與內地對口部門正檢討，會適時公布。

票價方面，因東鐵有歷史因素，同一條鐵路線有跨境旅程，跨境段票價較高，可補貼本地路段。港鐵及港府都了解歷史背景，針對票價出現「短貴長平」等問題，港鐵會在調整票價時提供彈性，縮窄有關問題。

金澤培補充，隨過海段通車出現新車程組合，東鐵將加設一個新站，其他票價無變。日後市民從旺角東出發，將更四通八達，過海車程更快，但車費未有加。

【14:09】陳帆表示，屯馬線通車後，分流多達三成南行乘客，相信東鐵過海後可滿足市民出行需求。被問到如何評價港府在監督沙中線工程表現，陳指，在疫情嚴峻，挑戰極大情況下，本著以民為本，成功完成提早通車。至於以往的工程問題，陳指，「前事不忘，後事之師」當局會引以為鑑，不少改善措施已正跟進。

【14:06】金澤培指，東鐵伸延過海後，共有16個車站，亦於金鐘站及紅磡站使用新月店。會展站鄰近會展中心亦位處商貿區，而金鐘站將成為四線合一的超級轉車站。金又指，港鐵在工程過程中克服眾多挑戰，對東鐵過海段貫通香港南北感興奮。

【14:00】陳帆宣布，過海段將於本月15日通車，成為本港第四條過海鐵路，而新建的會展站及金鐘站擴建部份將同日啟用。通車後，市民無須轉車往來新界東北至港島，紅磡到金鐘乘車時間由19分鐘減至7分鐘，整條東鐵線貫通新界東北、九龍中及港島。市民可在大圍、九龍塘、金鐘及紅磡轉乘港鐵其他鐵路線。金鐘成為東鐵、荃灣線、港島、南港島4線超級轉車站。運輸署加強會展及東鐵轉駁服務

東鐵線伸延過海後，全線全長將擴至約46公里，共有16個車站，其中有4個轉線站，包括大圍、九龍塘、紅磡及金鐘站，可連接現有港鐵5條鐵路線，即屯馬線、觀塘線、港島線、荃灣線及南港島線。

東鐵線過海段中，會展站為新建車站。港鐵早前指，將來由紅磡前往會展，車程只需要約5分鐘時間，紅磡往金鐘則需約7分鐘，明顯較在紅隧坐過海隧道巴士要快。乘客於紅磡站無需下車，可以直接過海。而會展站往金鐘站約需3分鐘，即若由九龍塘往會展站，只需約10分鐘。

▼會展站內部▼



▼12卡「烏蠅頭」列車即將退役▼

