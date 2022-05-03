東鐵過海．最新｜5月7日全轉9卡車　5.6「烏蠅頭」12卡列車榮休

【東鐵/沙中線】港鐵東鐵線過海段原訂於今年6至7月通車，運輸及房屋局局長陳帆今日（3日）聯同港鐵公司行政總裁金澤培見記者。陳帆宣布，過海段將於本月15日通車，成為本港第四條過海鐵路，而新建的會展站及金鐘站擴建部份將同日啟用。

金澤培指出，過海段通車後，只新增一個車站，其他車站的車程組合票價未有轉變。他舉例指，乘客日後由旺角東出發，將更四通八達，過海車程更快，但旺角東前往金鐘的車費，則未有加，與現時收費表相同。港鐵表示，5月9日將舉行會展站開放日，乘客可用mtr mobile or GULU程式索取門券，4人同行先到先得，詳情稍後公布。至於5月6日亦會舉行東鐵12卡「烏蠅頭」列車的榮休活動。



新巴及城巴表示，東鐵過海段通車後，早上行駛紅隧的過海巴士線301將停運。另有5條巴士線會提供港鐵轉乘優惠，包括722、780、788、1M及25A。



港鐵公布加入東鐵線過海段車站的路線圖。（東鐵線過海段網頁圖片）

▼東鐵線過海段車站最後準備▼



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乘搭港鐵東鐵線由九龍塘往金鐘，淨車程需時13分鐘，並且不用轉車。（港鐵圖片）

【16:12】東鐵線安裝幕門安排，黃琨暐指，相關工程一直進行中，要待全面轉用新車後，才可開始安裝幕門工程。現時已在月台安裝底板等設施，未來適時公布工程進度。

【15:59】東鐵過海後，新9卡列車將替代現有中期翻新列車（俗稱︰「烏蠅頭」列車），5月7起全線將轉用新車，5月6會有「烏蠅頭」榮休活動。

【15:50】港鐵表示，5月9日將舉行會展站開放日，有5600名額，乘客可用mtr mobile or GULU程式索取門券，4人同行先到先得，詳情稍後公布。

【15:48】金鐘站將新設施過海易服務，金鐘站大堂、月台設有顯示器，將顯示兩條路線的候車情況及下班車時間，用模擬情況圖像顯示月台情況、實時下班車。如乘客要由金鐘去旺角，「過海易」會顯示荃灣線或較多乘客，乘東鐵較快，會建議可去旺角東落車。

黃琨暐表示，目前早上繁忙時間，南行頭兩三卡較多乘客，港鐵會派員在粉嶺、太和站分流，有標示引導。東鐵亦有新信號系統，最密2.7分鐘一班車，有新時間表車程可縮短，有空間加密班次。同時有科技設施幫乘客尋找資訊，目前30%東鐵乘客轉乘屯馬線，已有分流效果，可載客量可配合增長，港鐵將密切觀察乘客量及出行變化，調整服務。

由於特定時間客流大，會有短途「子彈車」特別班次，在最繁忙時間吉車到繁忙時間接載乘客，有效處理客量。

【15:46】港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，紅磡到會展站收費為10.1元，車費與尖沙咀到金鐘相同，是過海收費最底額。頭等車費將會延展，以金鐘收費為標準。至於會展站會納入都會票適用範圍；早晨65折優惠亦會覆蓋會展站。港鐵與5條巴士路線，在會展站推轉乘優惠，乘客可慳兩元。

【15:30】港鐵香港客運服務總監楊美珍、車務營運及本地鐵路總管黃琨暐主持記者會。楊美珍指，過海段過去已完成演練及試營運，完成超過100項模擬演練，會繼續測試及演練。港鐵客運團隊已準備好。

金鐘站將為4線匯聚的超級轉車站，過海段通車時，車站擴建部份及樂禮街新出口會同步啟用。至於紅磡站現有東鐵月台會停用，改用新月台，屯馬線乘客只需上落一層可轉車過海。

東鐵乘客過海車程將大大減少，上水到金鐘只需40分鐘，較現時少15分鐘。至於大圍去金鐘，現時要在九龍塘轉車，通車後只要17分鐘，快11分鐘。上水去海洋公園只需47分鐘，比現時慳17分鐘，轉少兩次車。她舉例指，打工仔平均每日慳10分鐘，一個月可慳幾百分鐘。

【15:25】新巴及城巴表示，東鐵過海段通車後，早上行駛紅隧的過海巴士線301將停運。另有5條巴士線會提供港鐵轉乘優惠，包括722、780、788、1M及25A。

【14:25】對於項目最終造價，陳帆說，政府在沙中線項目承擔總額未有最新變動。

【14:12】繁忙時段安排方面，陳帆表示，自己放工過九龍都會乘港鐵，月台雖然多人，但每兩三班車後都會有「吉車」，相信港鐵會調動列車，方便市民出行。

至於直通車方面，因高鐵覆蓋面廣，發展綿密，港府、港鐵與內地對口部門正檢討，會適時公布。

票價方面，因東鐵有歷史因素，同一條鐵路線有跨境旅程，跨境段票價較高，可補貼本地路段。港鐵及港府都了解歷史背景，針對票價出現「短貴長平」等問題，港鐵會在調整票價時提供彈性，縮窄有關問題。

金澤培補充，隨過海段通車出現新車程組合，東鐵將加設一個新站，其他票價無變。日後市民從旺角東出發，將更四通八達，過海車程更快，但車費未有加。

【14:09】陳帆表示，屯馬線通車後，分流多達三成南行乘客，相信東鐵過海後可滿足市民出行需求。被問到如何評價港府在監督沙中線工程表現，陳指，在疫情嚴峻，挑戰極大情況下，本著以民為本，成功完成提早通車。至於以往的工程問題，陳指，「前事不忘，後事之師」當局會引以為鑑，不少改善措施已正跟進。

【14:06】金澤培指，東鐵伸延過海後，共有16個車站，亦於金鐘站及紅磡站使用新月店。會展站鄰近會展中心亦位處商貿區，而金鐘站將成為四線合一的超級轉車站。金又指，港鐵在工程過程中克服眾多挑戰，對東鐵過海段貫通香港南北感興奮。

【14:00】陳帆宣布，過海段將於本月15日通車，成為本港第四條過海鐵路，而新建的會展站及金鐘站擴建部份將同日啟用。通車後，市民無須轉車往來新界東北至港島，紅磡到金鐘乘車時間由19分鐘減至7分鐘，整條東鐵線貫通新界東北、九龍中及港島。市民可在大圍、九龍塘、金鐘及紅磡轉乘港鐵其他鐵路線。金鐘成為東鐵、荃灣線、港島、南港島4線超級轉車站。運輸署加強會展及東鐵轉駁服務

運輸及房屋局局長陳帆(右)表示，東鐵過海段將於5月15日通車。（鍾妍攝）

東鐵線伸延過海後，全線全長將擴至約46公里，共有16個車站，其中有4個轉線站，包括大圍、九龍塘、紅磡及金鐘站，可連接現有港鐵5條鐵路線，即屯馬線、觀塘線、港島線、荃灣線及南港島線。

東鐵線過海段中，會展站為新建車站。港鐵早前指，將來由紅磡前往會展，車程只需要約5分鐘時間，紅磡往金鐘則需約7分鐘，明顯較在紅隧坐過海隧道巴士要快。乘客於紅磡站無需下車，可以直接過海。而會展站往金鐘站約需3分鐘，即若由九龍塘往會展站，只需約10分鐘。

▼會展站內部▼



▼12卡「烏蠅頭」列車即將退役▼

