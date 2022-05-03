香港新聞自由指數暴跌至148位　史上最低　排名低過盧旺達

無國界記者組織（RSF）公布今年世界新聞自由指數，香港排名由去年80位直插至第148名，較去年下跌68位，是史上最低排名，亦是180個國家或地區中跌幅最多者，被歸類為「狀況艱難」，至於中國內排名第175名，較去年上升兩位，但仍被歸類在「狀況惡劣」級別。



去年倒退68名 無國界記者歸類：狀況艱難

無國界記者組織評估180個國家或地區的新聞自由指數，為該些地區排名，並按狀況及排名劃分成五個等級。據最新排名，香港由去年的第80名「直插」跌至第148名，倒退68名，為史上最低排名，亦為所有國家或地區中排名下跌最多。現時香港被歸類為「狀況艱難」，排名較澳門、盧旺達及阿爾及利亞等國家或地區低。

唯一特首候選人李家超日前回應有關香港新聞自由議題時，多次強調「香港已經有新聞自由」，更形容「新聞自由」就如身份證般，已在港人的口袋中，並指有些人假借新聞作為外衣做違法勾當，法庭會看到這類型個案。

李家超早前在傳媒答問大會稱，香港新聞自由一直存在。（資料圖片 / 張浩維攝）

無國界記者組織曾為《蘋果》《立場》停運發聲

去年6月《蘋果日報》宣布停運，無國界記者組織曾發聲指新聞自由正被扼殺，並稱《蘋果》被打倒是向香港新聞工作者發出令人不寒而栗的訊息；去年12月，《立場新聞》多名高層或前高層涉國安法被捕，《立場新聞》隨即宣布停運，該組織亦發聲明要求港府釋放所有新聞工作者。

記協對香港在新聞自由指數排名感痛心。（資料圖片）

記協：感痛心 反映傳媒多年受打擊

香港記者協會表示，對2022年全球新聞自由指數中，香港排名大跌68位至148位感痛心，並認為排名反映過去一年香港新聞界經歷艱困時期，促現屆及來屆政府，正視本港新聞自由的衰落，捍衛港人受法律保障的權利。記協又稱，香港排名曾在2002年高居18位，之後接連下降，反映本港傳媒業界多年來受打擊，而本年度新聞自由指數五項指標中，香港在「安全性」一環的評分亦最低，反映在港從事新聞工作面對的風險日益增加。

記協續稱，自去年至今，包括《蘋果日報》、《立場新聞》及《眾新聞》等多家媒體關閉，多名傳媒人因其機構的出版文章內容被指危害國家安全或發布煽動刊物而被拘留，香港外國記者會亦取消頒發本年度的「人權新聞獎」，反映香港新聞自由已受到嚴重侵害。記協又稱「沒有事實，就沒有真相。沒有真相，就沒有信任」，呼籲各界致力守護中央對港人的莊嚴承諾，確保港人享有《基本法》保障的基本權利。

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中國排名上升兩位至第175位

至於中國內地方面，今年排名第175位，較去年略高兩位，但仍是倒數第六名，僅次於緬甸、土庫曼、伊朗、厄立特里亞及北韓（朝鮮），仍被歸入「狀況惡劣」。該組織形容中國內地「持續於海內外擴展其資訊控制模式」，更形容香港是「現由北京政府掌控的半自治區」，故香港排名是下跌最多。

排在最後一名為北韓，較去年下跌一名，重新回到「倒數第一」位置。該組織稱，越南及新加坡政府至收緊對媒體控制，兩國現時分別排名第174及第139名。組織又稱，人們認為較民主的國家，媒體亦多受施壓，例如印度（第150名）、斯里蘭卡（第146名）及菲律賓（第147名）等。

北歐三國表現佳

至於表現較好則為北歐三國，即挪威、丹麥和瑞典。美國則由去年第44位升至第42位，該組織形容媒體分化助長並強化了美國等民主社會內部的分裂，即使總統拜登贏得大選亦未見改善。

▼2022年世界新聞自由指數排名▼

