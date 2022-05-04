疫情．最新｜多3宗死亡　一名59歲長期病患男竹篙灣隔離期間死亡

本港今日（4日）新增313宗確診個案，包括22宗輸入，其中2宗是在抵港第12日已進入社區才發現，包括一宗印尼及一宗日本抵港患者，相信均屬復陽個案，多3人死亡。另外，學校呈報陽性個案17宗，涉12名學生及5名教職員。



新冠病毒持續放緩，本港昨日（3日）新增290宗確診個案，連續三日少於300宗，政府將於周四（5日）提早三項放寬社交距離措施，包括重開泳池、沙灘及水上活動設施，在戶外進行跑步等劇烈運動、以及身處於郊野公園都毋須配戴口罩。



此外，政府今日（4日）宣布因應疫苗接種需求和社區疫苗接種中心使用情況，將由本月中開始陸續調整社區疫苗接種中心的運作安排。五間社區疫苗接種中心將會關閉，當中香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心將會提供服務至5月22日，至於位於香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館的社區疫苗接種中心將於6月1日起關閉。



隨著疫情緩和，社署部份由體育館改成的長者暫託中心，確診長者已「清零」，消息指，至少6間長者暫託中心將於5月14日停運，被徵用的體育館短期內將歸運康文署。



社區疫苗接種中心地址/疫苗種類搜尋

社區疫苗接種中心網上預約系統

▼6月仍運作社區疫苗接種中心全名單▼



為三歲或以上人士提供科興疫苗的社區疫苗接種中心

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

觀塘創紀之城5期

長沙灣香港紗廠

為十二歲或以上人士提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

港鐵青衣站

沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

上水廣場（17樓）短期社區疫苗接種中心

銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心（服務至六月三十日）

為五歲至十一歲兒童提供復必泰疫苗的接種中心

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

沙田香港中文大學醫院（由六月一日起）

葵涌林士德體育館（由六月一日起）

昨日疫情報道總覽：



▼5.19重開599F章表列處所▼



+ 2

▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼



【16:57】歐家榮表示，早前被列爲輸入個案的一宗45歲男子，泰國抵港出社區第12日時檢測陽性，CT值為21，病毒基因排序為現時本港流行的BA.2.2，改列為本地感染個案，相信在離開檢疫酒店時在社區活動染疫。

【16:51】歐家榮表示，兩宗已入社區第12日才檢測確診的個案，包括一名21歲男子，已打三針，沒有病徵，早前曾在印尼確診，4月19日印尼抵港，航機沒有其他個案，入住檢疫酒店，7天樣本陰性，第12日社區中心檢測屬不確定，覆檢CT值38，病毒量低。另一宗個案為22歲男病人，已打針，4月2日曾於日本確診，4月20日康復，沒有病徵，樣本陰性，社區中心檢測不確定，CT值38，家人沒病徵，界定為輸入個案。

【16:49】歐家榮表示，現時每日確診徘徊300宗水平，緩慢穩定向下趨勢，始終現時個案與前幾波疫情比較屬高水平，社交距離措施及疫苗接種，希望可將個案數字壓到最低。

【16:45】醫院管理局總行政經理李立業表示，公佈一宗較年輕死亡個案，59歲男病人有高血壓、糖尿病及腎衰竭，於2018年曾做腎臟移植手術，本身有睡眠窒息及心臟病心臟衰竭，4月18日快測陽性，被送往竹篙灣隔離，5月1日中午民安隊發現男病人在房內不省人事，召喚救護車，醫管局人員護送，一直有做急救，到急症室已沒獅心跳，曾使用5針强心劑，同日死亡，轉交死因庭跟進。

【16:37】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（4日）新增313宗確診個案，包括22宗輸入，其中2宗是在抵港第12日已進入社區才發現，包括一宗印尼抵港患者，相信屬復陽個案，多3人死亡。另外，學校呈報陽性個案17宗，涉12名學生及5名教職員。

【16:00】荃灣梨木樹邨楓樹樓今午4時圍封強檢，政府目標是在明日（5日）上午約七時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府今日（4日）下午圍封荃灣梨木樹邨楓樹樓強制檢測。（政府新聞處截圖）

【14:00】第五波疫情緩和，工聯會立法會議員黃國、梁子穎表示，得悉政府將於下周四（5月12日）停運全港6間方艙醫院，預料屆時將有5,400名員工被解僱，促請政府妥善安排，否則可能迎來極大規模的失業事件。

【13:30】食物及衞生局今日表示，疫情在港爆發以來，一直提供額外資源支援醫院管理局，由2020年2月起至今，共向醫管局撥款逾163億元，而醫管局分配撥款用作各項防疫措施，包括用於增購個人防護裝備，以及設置及隔離治療設施等。當局表示，截至今年2月28日醫管局防疫措施的開支為85.65億元，當中人手相關開支佔大約31億元，而設置及營運額外隔離及治療設施開支則佔大約13億元。

▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



+ 10

【12:30】政府提早第二階段放寬防疫措施，即將到來的母親節及佛誕長假，食肆至可8人一枱。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(5日)在電台節目表示，料新冠病毒已為本港風土病，相信很難在社區達到完全「清零」的目標。第五波疫情逾百萬人染疫，加上整體疫苗接種率高，他認為現時有條件逐步放寬社區距離措施，但不能過急，以免出現大反彈。

【11:45】政府宣布因應疫苗接種需求和社區疫苗接種中心使用情況，將由本月中開始陸續調整社區疫苗接種中心的運作安排。

五月十六日起，兒童社區疫苗接種中心每日上午十時至下午六時開放。由六月一日起，社區疫苗接種中心的開放時間為星期一至五上午十時至下午六時，星期六和星期日則由上午八時至晚上八時開放。每日下午一時三十分至二時三十分為清潔時間。

另外，五間社區疫苗接種中心將會關閉，當中香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心將會提供服務至五月二十二日，至於位於香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館的社區疫苗接種中心將於六月一日起關閉。

21間社區疫苗接種中心（五間提供科興疫苗和16間提供復必泰疫苗）會繼續於六月份為市民提供新冠疫苗接種服務。

政府發言人強調，雖然部分社區疫苗接種中心將開放至五月底，但會繼續透過不同渠道推動『一老一幼』接種疫苗，並會密切監察和評估接種需求。

【11:15】環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現多個地區檢測到污水呈陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。最新涉及屋苑包括：

荃灣區 — 海韻臺、海韻花園、碧堤半島、縉皇居及麗都花園

離島區 — 昇薈、東環、東環II及迎東邨

大埔區 — 富亨邨

葵青區 — 大窩口邨、尚文苑及葵賢苑

【11:00】港府於第五波疫情最急迫期間，在社區徵用多個場地及體育館改作長者暫託中心，隨著疫情緩和，確診長者減少，部份暫託中心已「清零」，更快將功成身退。消息指，社會福利署轄下至少6間長者暫託中心，將於5月14日停運，當中被徵用的體育館短期內將歸運康文署。社署回應《香港01》稱，會繼續與食物及衞生局、衞生署及醫院管理局保持密切聯繫，調整各項設施的使用。

▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



+ 2

【11:19】第二階段放寬社交距離措施中，有三項提早至明日（5日）生效，包括重開泳池和沙灘、戶外運動可不戴口罩等，惟康文署昨晚（3日）表示，部分公眾游泳池要延後開放，亦僅得15個泳灘可在朝9晚6提供救生員服務。



工聯會立法會議員梁子穎今日（4日）表示，泳池重開的消息來得突然，不少教練和救生員大失預算，但作為政府部門的康文署卻未有為此做好協調，部份泳池至今仍未注水，招聘救生員亦未及重啟，批評該署「甩漏」，促請該署盡快公布租場及訓練班安排，讓業界能及早計劃收生及安排教練。

【10:37】政府今早（4日）約9時解封將軍澳明德邨明道樓，圍封期間有1,223人接受檢測，當中發現七宗陽性和三宗檢測結果為不確定的個案，即受檢居民染疫率約0.6%。

【09:45】香港餐飲聯業協會會長黃家和今日表示，限桌令在母親節前放寬如同「喜訊」，估計訂座今日有機會爆滿，生意追回疫前母親節的八成。他又指，第二階段社交距離措施本月19日放寬後，宴會人數可大增至120人，料飲食業生意能再向上，惟希望政府可加大力度，將人數上限放寬至240人，才對酒樓辦婚宴有較大幫助。

▼疫苗通行證一覽▼



▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼5月3日 獅子會中學復課▼



+ 22

【08:00】政府日前宣布，下期5000元消費券將新增兩間營辦商派發，分別為滙豐銀行的PayMe及中銀香港的BoC Pay。其實香港鄰近的澳門及深圳，亦有派發消費券的計劃。有經濟學者認為，礙於內地經濟下行，估計深圳難以向約1,700萬居民派發大額消費券，因此有名無實。至於澳門及香港的消費券各有擅長，例如澳門為了各行各業受惠，設每日上限300元；而香港消費券的限制最少，因此個人自由度最高。

▼5月3日 全港幼稚園復課▼



+ 23

▼5月3日 將軍澳明德邨明道樓圍封強檢▼



▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

