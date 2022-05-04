疫情．最新｜政府今午夜後提早放寬部份防疫措施　預告會嚴厲執法

新冠病毒持續放緩，本港昨日（4日）新增290宗確診個案，連續三日少於300宗。幼稚園及中學昨日復課，連同全面復課小學，學校呈報45宗陽性個案，涉37名學生及8名教職員，學生大致回復正常學習。



行政長官林鄭月娥昨宣布因應疫情退卻比預期快，決定將於周四（5日）提早三項放寬社交距離措施，包括重開泳池、沙灘及水上活動設施；在戶外進行跑步等劇烈運動、以及身處於郊野公園都毋須配戴口罩；餐飲處所亦會提早放寬至8人一枱，趕及下周日（8日）可讓更多家庭聚會。當局強調，放寬社交距離措施同時，也會嚴厲執法，確保相關人士遵守防疫措施。



昨日疫情報道總覽：



▼5.19重開599F章表列處所▼



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▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼



▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼5月3日 獅子會中學復課▼



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【08:00】政府日前宣布，下期5000元消費券將新增兩間營辦商派發，分別為滙豐銀行的PayMe及中銀香港的BoC Pay。其實香港鄰近的澳門及深圳，亦有派發消費券的計劃。有經濟學者認為，礙於內地經濟下行，估計深圳難以向約1,700萬居民派發大額消費券，因此有名無實。至於澳門及香港的消費券各有擅長，例如澳門為了各行各業受惠，設每日上限300元；而香港消費券的限制最少，因此個人自由度最高。

▼5月3日 全港幼稚園復課▼



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▼5月3日 將軍澳明德邨明道樓圍封強檢▼



▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

