疫情．最新｜政府今午夜後提早放寬部份防疫措施　預告會嚴厲執法

撰文：黃煦緻 陳淑霞 林穎嫺 歐陽德浩 黎倩婷 勞敏儀 黃金棋 陳栢麟
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新冠病毒持續放緩，本港昨日（4日）新增290宗確診個案，連續三日少於300宗。幼稚園及中學昨日復課，連同全面復課小學，學校呈報45宗陽性個案，涉37名學生及8名教職員，學生大致回復正常學習。

行政長官林鄭月娥昨宣布因應疫情退卻比預期快，決定將於周四（5日）提早三項放寬社交距離措施，包括重開泳池、沙灘及水上活動設施；在戶外進行跑步等劇烈運動、以及身處於郊野公園都毋須配戴口罩；餐飲處所亦會提早放寬至8人一枱，趕及下周日（8日）可讓更多家庭聚會。當局強調，放寬社交距離措施同時，也會嚴厲執法，確保相關人士遵守防疫措施。

昨日疫情報道總覽：

疫情．5.3｜食肆每枱人數上限周四增至8人　42學校呈報有師生確診

▼5.19重開599F章表列處所▼

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▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼

▼公眾泳池分兩階段重開　時間表一覽▼

一文看清最新放寬措施　食肆每枱增至8人　卡啦OK、酒吧5.19重開泳池沙灘周四重開　郊野公園、戶外運動可除口罩　5.19起可唱K康文署泳池周四不重開　部分最快要等到5.12　署方：需時抽驗水版疫情｜海洋公園水上樂園5.14重開　5.6下午5時起可官網購票及預約放寬︱19號戲院入座率增至85%　壯志凌雲、魔比煞排隊上畫放寬社交︱母親節八人一枱勢添氣氛　黃傑龍：最開心係一眾媽媽5.19起健身中心做運動可不戴口罩　酒吧起准營業至凌晨2時

▼5月3日　獅子會中學復課▼

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消費券｜大灣區大比拚　澳門經濟效益最高　香港使用自由度勝深澳

【08:00】政府日前宣布，下期5000元消費券將新增兩間營辦商派發，分別為滙豐銀行的PayMe及中銀香港的BoC Pay。其實香港鄰近的澳門及深圳，亦有派發消費券的計劃。有經濟學者認為，礙於內地經濟下行，估計深圳難以向約1,700萬居民派發大額消費券，因此有名無實。至於澳門及香港的消費券各有擅長，例如澳門為了各行各業受惠，設每日上限300元；而香港消費券的限制最少，因此個人自由度最高。

▼5月3日　全港幼稚園復課▼

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復課｜兩學生開學前墜樓　教育局對事件感難過　聯絡學校提供支援復課｜幼稚園復課小朋友無懼快測　期待見老師跟同學一齊玩復課｜中學今復課需做快測　中五生：唔知點做回校請教老師復課｜DSE經濟科開考撞正中學復課　考生驚嘈驚中招：怕考得唔好
「亞洲最佳餐廳」大班樓違防疫令　晚市堂食恢復兩晚即被罰停14天傳真社：安心出行App有人臉識別功能　資科辦：不知悉、將刪除疫苗通行證｜已打針市民安心出行現紅碼　資科辦認程式有問題食環署檢控49間違規餐飲處所　佔受檢處所的3.1%
疫情｜45名師生檢測呈陽性未能回校　14中學復課首日有個案曾祈殷料本月單日確診個案回落至雙位數　倘偏低可減學生快測頻率26間醫院恢復特別探訪安排　每名病人一星期可安排一至兩次探訪臨時失業支援｜累計逾15萬人獲批資助　當局目標本月「清零」補助金支票郵寄錯誤地址　354名導師受影響　社署指涉入資料出錯跨境司機車等到死　最長等逾20小時9成人停工　工會促檢疫人性化

▼5月3日　將軍澳明德邨明道樓圍封強檢▼

強制檢測｜再增40大廈　半山億元豪宅花園台、紅磡海逸豪園上榜強檢｜突擊抽查紅磡海逸豪園5座　11人違公告無強檢　共罰$11萬置富花園、黃大仙邨等11屋邨屋苑污水呈陽性　政府派24萬個快測包封區｜政府圍封將軍澳明德邨明道樓　目標明午12時完成行動封區｜將軍澳怡心園第四座解封　發現兩宗確診　0.3%受檢居民中招確診大廈｜198幢新呈報沙田屬重災區　豪宅柏蔚山上榜

▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

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