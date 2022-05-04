疫情．最新｜政府今午夜後提早放寬部份防疫措施 預告會嚴厲執法
撰文：黃煦緻 陳淑霞 林穎嫺 歐陽德浩 黎倩婷 勞敏儀 黃金棋 陳栢麟
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新冠病毒持續放緩，本港昨日（4日）新增290宗確診個案，連續三日少於300宗。幼稚園及中學昨日復課，連同全面復課小學，學校呈報45宗陽性個案，涉37名學生及8名教職員，學生大致回復正常學習。
行政長官林鄭月娥昨宣布因應疫情退卻比預期快，決定將於周四（5日）提早三項放寬社交距離措施，包括重開泳池、沙灘及水上活動設施；在戶外進行跑步等劇烈運動、以及身處於郊野公園都毋須配戴口罩；餐飲處所亦會提早放寬至8人一枱，趕及下周日（8日）可讓更多家庭聚會。當局強調，放寬社交距離措施同時，也會嚴厲執法，確保相關人士遵守防疫措施。
昨日疫情報道總覽：
▼5.19重開599F章表列處所▼
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▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼
▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼
一文看清最新放寬措施 食肆每枱增至8人 卡啦OK、酒吧5.19重開泳池沙灘周四重開 郊野公園、戶外運動可除口罩 5.19起可唱K康文署泳池周四不重開 部分最快要等到5.12 署方：需時抽驗水版疫情｜海洋公園水上樂園5.14重開 5.6下午5時起可官網購票及預約放寬︱19號戲院入座率增至85% 壯志凌雲、魔比煞排隊上畫放寬社交︱母親節八人一枱勢添氣氛 黃傑龍：最開心係一眾媽媽5.19起健身中心做運動可不戴口罩 酒吧起准營業至凌晨2時
▼5月3日 獅子會中學復課▼
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【08:00】政府日前宣布，下期5000元消費券將新增兩間營辦商派發，分別為滙豐銀行的PayMe及中銀香港的BoC Pay。其實香港鄰近的澳門及深圳，亦有派發消費券的計劃。有經濟學者認為，礙於內地經濟下行，估計深圳難以向約1,700萬居民派發大額消費券，因此有名無實。至於澳門及香港的消費券各有擅長，例如澳門為了各行各業受惠，設每日上限300元；而香港消費券的限制最少，因此個人自由度最高。
▼5月3日 全港幼稚園復課▼
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復課｜兩學生開學前墜樓 教育局對事件感難過 聯絡學校提供支援復課｜幼稚園復課小朋友無懼快測 期待見老師跟同學一齊玩復課｜中學今復課需做快測 中五生：唔知點做回校請教老師復課｜DSE經濟科開考撞正中學復課 考生驚嘈驚中招：怕考得唔好
「亞洲最佳餐廳」大班樓違防疫令 晚市堂食恢復兩晚即被罰停14天傳真社：安心出行App有人臉識別功能 資科辦：不知悉、將刪除疫苗通行證｜已打針市民安心出行現紅碼 資科辦認程式有問題食環署檢控49間違規餐飲處所 佔受檢處所的3.1%
疫情｜45名師生檢測呈陽性未能回校 14中學復課首日有個案曾祈殷料本月單日確診個案回落至雙位數 倘偏低可減學生快測頻率26間醫院恢復特別探訪安排 每名病人一星期可安排一至兩次探訪臨時失業支援｜累計逾15萬人獲批資助 當局目標本月「清零」補助金支票郵寄錯誤地址 354名導師受影響 社署指涉入資料出錯跨境司機車等到死 最長等逾20小時9成人停工 工會促檢疫人性化
▼5月3日 將軍澳明德邨明道樓圍封強檢▼
強制檢測｜再增40大廈 半山億元豪宅花園台、紅磡海逸豪園上榜強檢｜突擊抽查紅磡海逸豪園5座 11人違公告無強檢 共罰$11萬置富花園、黃大仙邨等11屋邨屋苑污水呈陽性 政府派24萬個快測包封區｜政府圍封將軍澳明德邨明道樓 目標明午12時完成行動封區｜將軍澳怡心園第四座解封 發現兩宗確診 0.3%受檢居民中招確診大廈｜198幢新呈報沙田屬重災區 豪宅柏蔚山上榜
▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼
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