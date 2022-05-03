5.19起健身中心做運動可不帶口罩　酒吧起准營業至凌晨2時

政府今日（3日）公布，將於5月19日放寬第二階段社交距離限制措施，包括重開599F章所有表列處所，酒吧可以重開，可由上午5時營業至凌晨1時59分；市民在室內體育處所及健身中心進行運動時，亦可以不佩戴口罩。



另外，三項社交距離措施提早於本周四（5日）放寬，包括食肆每枱人數上限由4人增至8人；重開泳池、沙灘及水上運動中心；於戶外運動及到郊野公園時不須戴口罩。



▼4月21日 健身室4月21日准重開▼



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由5月5日起，將放寬三項社交距離措施，包括餐飲處所每枱人數上限由4人增至8人，可進行不超過20人的宴會活動，5月19日起宴會活動人數上限則提升為120人；泳池、水上活動中心獲准重開，除運動和淋浴等情況外，使用者須一直佩戴口罩；市民如身處郊野公園的戶外範圍，在戶外公眾地方進行劇烈運動，可以不佩戴口罩。

▼4月21日 恢復晚市堂食首晚 尖沙咀食肆生意暢旺▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼



政府將在5月19日起放寬第二階段社交距離措施，餐飲處所可提供堂食服務的時間，延長至晚上11時59分；酒吧可以重開，並可由每天上午5時營業至凌晨1時59分，每枱人數上限為4人，顧客人數為處所容納量上限的75%，場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動。餘下的599F章表列處所可以重開。

另外，戲院、表演場地、博物館、活動場所、宗教處所等處所的人數限制，提升為處所容納量上限的85%，戲院內更容許飲食；市民在室內體育處所及符合換氣量要求的健身中心進行運動時，亦可以不佩戴口罩。

所有表列處所將繼續實施「疫苗通行證」安排，進入相關處所的人士均須符合疫苗接種要求，獲豁免情況除外。政府提醒市民，第三階段「疫苗通行證」將於5月31日實施，屆時進入「疫苗通行證」適用處所的基本要求，將提升為接種三劑疫苗。各處所的「安心出行」安排亦將繼續實施。

▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼

