緊急警示｜三月首響　商經局指遇超強颱風、災害、核事故或再發

本港在三月中錄得一次4.1級地震，天文台收到逾萬名市民報告，成有紀錄以來最多，被網民質疑為何沒有透過「緊急警示系統」發出警示。

商務及經濟發展局局長邱騰華，今日（4日）回覆議員書面質詢時解釋，當超強颱風襲港可能引起嚴重災害、嚴重海嘯，或大亞灣核電站發生嚴重核事故等，會按照事件嚴重性、迫切性及對市民可能影響等，考慮使用該緊急警示系統發放訊息。



港府在兩年前耗資1.5億元設立「緊急警示系統」後，今年三月才首次發出緊急警示，提醒市民伊利沙伯醫院當日轉為定點醫院。（香港01記者截圖）

港府在兩年前耗資1.5億元設立「緊急警示系統」後，今年三月才首次發出緊急警示，提醒市民伊利沙伯醫院當日轉為定點醫院，市民切勿前往該院急症室求醫。立法會議員楊永杰向港府提出書面質詢，要求天文台解釋，在甚麼情況下會透過該系統，向市民發送極端天氣、天災或輻射泄漏的緊急警示信息。

邱騰華解釋，當香港出現緊急情況，例如超強颱風襲港可能引起嚴重災害、發生嚴重海嘯，或大亞灣核電站發生嚴重核事故時，會按照事件嚴重性、迫切性及對市民可能影響等具體狀況，考慮使用「緊急警示系統」發放訊息，以便提醒市民採取合適防備及緊急應變措施。

本港在三月中錄得一次4.1級地震，天文台收到逾萬名市民報告，成有紀錄以來最多。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

天文台可在地震後約十分鐘 計算地震發生時間、震級

在地震監測方面，邱騰華指，天文台分別透過兩台寬頻地震儀及七台短週期地震儀，分別有效監測遠至約8,000公里的地震及約200公里範圍以內的地震。天文台亦另設有五台強震儀，用於評估地震對本港影響。天文台亦從全球地震監測網絡實時接收世界各地約480個寬頻地震儀的原始地震數據，監測全球地震活動及對本港可能造成的影響。

天文台可在地震發生後約十分鐘內計算出地震發生時間、震級及震源中心位置等參數。若香港發生本地有感地震，天文台會即時分析地震監測網絡數據及市民報告的資料，包括感受到的震動程度、持續時間，以及報告的位置分布等，以確定有關地震在香港境內的烈度，有關分析一般可在地震發生後約一小時內完成。

天文台會透過多個渠道發出「本地有感地震報告」，涵蓋地震發生時間、震級、震源中心位置、本港的地震烈度和接獲市民地震報告的數量等。