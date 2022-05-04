北角校巴前衝奪5命死因　5人閒逛購物路經熙和街　同被撞兼命喪

北角4年前發生校巴突從斜路衝下，致5名路人死亡及多人重傷事件，肇事校巴疑未有拉好手掣釀成意外，死因庭今(4日)就眾死者的死因作研訊。5名死者年齡介乎77至89歲，他們的家人先被傳召作供，他們均稱5人當日均因不同原因，碰巧閒逛或路經該處，結果一同遇上意外身亡。5人當中，1人當場死亡，3人送往醫院搶救不治，另有1人留院1個月後離世。



3男2女死者分別為：印尼華僑YIP WILLY（89歲）、楊文根（77歲）、何玉珍（80歲，女）、梁洪（83歲）、陳瑞意（70歲，女）。車禍發生於2018年12月10日約下午2時，肇事司機駕駛一輛車牌為HG365的輕型小巴，在北角長熙街、熙和街及英皇道發生交通意外，事件導致5死多人重傷。料聆訊將需時10天，並會傳召37名證人。

4名死者家屬講述情況。(詳看下圖)

女死者往雜貨店及改衣服一向不返

死者何玉珍之子嚴海志指，何退休前在貿易公司工作。案發時，行動自如的何到熙和街雜貨店看東西，之後便發生意外，當場死亡； 陳瑞意之女陳汝盈則稱，陳跟隨丈夫從內地來港，從事製衣業，於60歲時退休。案發當日，陳的丈夫從其朋友口中得知，陳原約了朋友一同改衣服，但未有準時赴約。其丈夫之後與警方通電話才知道陳發生了意外，並被送往律敦治醫院。家人趕至醫院時，陳仍在搶救中，最後於下午5時許死亡。

前電車司機閒逛該地遇意外

梁洪之女梁曦文指，梁在內地出生，來港後曾先後任職電車司機、太古糖廠員工及美心印刷員。其女兒估計梁當日是閒逛路經該地才會遇上意外，女兒其後到醫院認屍。

校巴從熙和街衝至英皇道多人死傷。(詳看下圖)

+ 4

楊與傭人外出遇意外

楊文根之繼子梁顯然指，繼父與其母親在洋行工作時結識，隨後一些經營化妝品批發公司，兩人之後未有結婚，但一直在一起生活，直至母親逝世。案發當日，楊與傭人一起外出時發生意外，傭人隨即通知梁的妻子，惟待家人趕至醫院，楊已離世。

印尼華僑被撞後留院數周後亡

Willy Yip之子葉忠賢供稱，父親為印尼華僑，於1965年來港，之後到澳門賭場工作，1990年退休。父親與居於澳門首任太太育有5名子女，在香港則與葉的生母另組家庭，育有兩名子女，父親因而經常需要港澳「兩邊走」。葉續指父親生前患有多種老人病，雖可以自行走動，但離家時多使用輪椅代步。案發當日，父親在傭人陪同下，前往熙和街雜貨店時發生意外，他之後被送往醫院，診斷有腦出血、骨髓內出血等多處受傷，惟因年紀大而不宜進行手術。其後醫生一度指父親沒有生命危險，其情況於翌年1月6日再度惡化，最終於1月8日離世。

研訊明續，將傳召事件中的目擊證人。

案件編號：CCDI-1068/2018、CCDI-1076/2018、CCDI-1078/2018、CCDI-102/2019、CCDI-273/2019