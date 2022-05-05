疫情．最新｜多5人死亡　身份不詳男子染疫　街上昏迷送院亡

本港今日（5日）新增321宗確診個案，包括17宗輸入個案，多5人死亡，學校呈報陽性個案26宗，涉24名學生及2名教職員，一間小學有2宗學生個案為同一家人。一名身份不詳男子5月2日凌晨腦出血街頭昏迷，送明愛醫院治療，檢測發現陽性，轉送廣華醫院，情況持續惡化，昨日離世。



昨日疫情報道總覽：



▼5.5 康文署轄下泳灘重開不少市民到屯門咖啡灣嬉水▼



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▼5.5 放寬防疫措施食肆可8人一枱▼



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▼5.5 市民戶外做運動不需戴口罩▼



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▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼



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▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼



▼5.19重開599F章表列處所▼



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【16:51】歐家榮表示，過去5日大約每日俳佪300宗，每日之間有波幅，約30、40宗，現時疫情穩及看到有回落。過去7天每天介乎283至300多，平均319宗，再對比之前7天，平均449宗，見到有30%跌幅，單日有上上落落，不能用單日數字判斷短期趨勢，要觀察。現時其他指標包括：污水陽性百分比、快測百分比、社區檢測中心陽性百分比是穩定，暫時看不到反彈同再次上升趨勢。但300幾都是高水平，較第二、三波都有一倍，要謹慎，當放寬社區措施都有變數，母親節又會多外出及跨家庭聚會，都有機會增加，因社區仍有傳播鏈，需要小心。

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【16:40】醫院管理局總行政經理李立業表示，5月2日凌晨約4時，有一名年齡不清楚的病人，在街上發現不清醒，有嘔吐、血壓高，瞳孔不對稱等腦部出血症狀，送明愛醫院急症室，檢查證實有腦出血，入院檢測為陽性，CT值34.2，轉送廣華醫院腦外科，需插喉及藥物治療，持續惡化，5月4日過身。

【16:38】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（5日）新增321宗確診個案，包括17宗輸入個案，多5人死亡，學校呈報陽性個案26宗，涉24名學生及2名教職員，一間小學有2宗學生個案為同一家人。

【16:09】懲教署今日（5日）表示，隨着社區及懲教院所的新冠疫情趨勢持續穩定，除額外親友探訪繼續暫停外，懲教院所的所有親友及公事探訪安排將於5月9日起恢復正常。

【16:08】第五波疫情緩和，特首林鄭月娥早前為歡賀母親節，公布一系列新安排。放寬八人一枱首日中午（5日），有酒樓門庭若市，市民的情緒明顯高漲，亦見久違的大圓枱。酒樓負責人表示，今日午市不少顧客為五至六人一枱，估計生意上升約一成。其中，有八表兄弟姐妹立即相約見面，盡享政府消費券；亦有市民身體不適出席聚會，笑指：「 唔舒服都照出嚟，證明幾盼望相聚！」

【16:00】黃大仙下邨（二區）龍樂樓今午圍封強檢，政府目標是在明日（6日）約中午12時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

▼5.5 抵港人士到郵局領臨時疫苗通行證▼



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【11:56】「疫苗通行證」第二階段於上周六（4月30日）起生效，市民須接種兩針疫苗，始可進入包括食肆等表列處所。對於不在本港接種疫苗人士，政府就透過香港郵政於日前開始向有需要公眾提供自願申報服務，以登記其非本地疫苗接種紀錄。完成申報後，會獲發可供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。

《香港01》記者今早到灣仔郵政局觀察，發現郵局未開門已大排長龍，大批本港及內地居民到場取籌，亦有少量外藉人士排隊。多名人士表示已連續排隊三日，因此吸取教訓後，早上六時半便來霸位。有內地人批評現場排隊落後，認為應開放網上預約；亦有港人建議政府，過關時應上傳市民於內地的疫苗記錄。

【11:41】副政府資訊科技總監黃志光今日（5日）在電台節目表示，系統開發商採用坊間的模組編寫「安心出行」應用程式，該模組涵蓋人臉識別功能。惟開發商從未動用過相關功能，當局對此亦毫不知情，但強調系統在推出市面前，已通過私隱和資訊保安風險評估，一直無發現有問題，現時已要求開發商移除不適用的功能。

安心出行3.2.0版本內人臉識別模組位置圖。（傳真社製圖）

【11:16】第五波疫情近日逐漸回落，從高峰每日數萬宗確診個案降至現時約300宗。據衞生防護中心公布昨日（4日）確診大廈名單，現仍有2,253幢大廈上榜，總數較前日稍增12幢，另有198幢為新增大廈，均在周二（3日）呈報。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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【09:55】疫情逐漸緩和，保安局表示，在七個中央援建的社區隔離設施中，會集中使用一個設施，其餘六個會轉為備用狀態。工聯會表示，六個社區隔離設施同一時間停運，預料多達5,000多名員工被解僱，建議政府暫緩停運至五月底，或分階段停運，待市道逐漸回復暢旺後可吸納受影響員工，又促請承辦商可安排保安、清潔工等安排受影響員工內部調職，將影響減至最低。

【09:50】第二階段放寬社交距離措施中，有三項提早今日（5日）生效，包括重開泳池和沙灘、戶外運動可不戴口罩等，惟康文署轄下38個公眾泳池須延至下周四（12日）才可重開，泳灘則只有15個可於朝9晚6提供救生員服務。

【08:47】被圍封的荃灣梨木樹邨楓樹樓今早（5日）解封，在圍封期間，共發現五宗陽性檢測個案。政府上午6時20分完成強制檢測行動，梨木樹邨楓樹樓內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口，離開「受限區域」。



另外，深水埗白田邨昌田樓亦完成強制檢測行動，共發現五宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



【00:05】特首林鄭月娥早前（3日）宣布放寬第二階段社交距離限制措施，其中有三項措施提早於今日（5日）放寬，包括食肆每枱人數上限由4人增至8人；重開泳池、沙灘及水上運動中心；於戶外運動及到郊野公園時不須戴口罩；到5月19日就會全面放寬第二階段社交距離限制措施，包括重開599F章所有表列處所，涵蓋卡啦OK及酒吧等，其中食肆堂食時間更會放寬至凌晨零時。

▼5月4日 深水埗白田邨昌田樓圍封檢測▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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▼5月3日 全港幼稚園復課▼

